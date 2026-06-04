Patricia Heaton prepara un piloto de drama legal con Richard Schiff y James Wolk

Patricia Heaton es productora ejecutiva y protagonista de “Public Interest”, un piloto de drama legal del productor y director David Barrett y MPI Original Films.

Además de Heaton, mejor conocida por interpretar a Debra Barone en “Everybody Loves Raymond”, el elenco incluye a Richard Schiff (“The West Wing”), James Wolk (“Mad Men”), Liana Liberato (“Scream VI”), Tiana Okoye (“Twisted Metal”), Carter Redwood (“FBI: International”) y Josh McKenzie (“La Brea”).

Barrett, quien ha dirigido más de 160 episodios de televisión y producido más de 225, incluidos “Tracker”, “Law & Order”, “Fear the Walking Dead” y “Blue Bloods”, dirige y es productor ejecutivo de “Public Interest”. MPI Original Films produce en asociación con Kemodo Entertainment. El piloto fue escrito por David H. Steinberg y Keetgi Kogan con revisiones de Marc Guggenheim. La producción comenzará este mes en Toronto. Aún no se ha conectado una red o un transmisor.

Según la descripción oficial, «Public Interest» se desarrolla en una firma de abogados de interés público sin fines de lucro en Washington, DC, y sigue a Heaton como Ingrid Erickson, «una abogada inesperadamente empujada al puesto de liderazgo superior de la firma después de que su presidente de mucho tiempo sufriera un ataque cardíaco repentino, y su equipo poco convencional mientras luchan por personas comunes que enfrentan probabilidades imposibles. Mientras los abogados navegan por batallas legales de alto riesgo, también deben lidiar con tensiones en la oficina, relaciones personales y el costo emocional de tratar de hacer lo correcto en un mundo cada vez más complicado”.

«Lo que inmediatamente me conectó con Ingrid fue su sentido de convicción y responsabilidad», dijo Heaton en un comunicado. «Es alguien que cree profundamente en ayudar a las personas, incluso cuando el camino a seguir es confuso o incierto. ‘Public Interest’ explora la tensión entre el idealismo y la realidad de una manera que parece increíblemente oportuna, pero también tiene calidez, humor y corazón en su centro».

«‘Public Interest’ refleja el tipo de narración central para la misión de MPI Original Films: historias convincentes, basadas en personajes, que exploran la dignidad de la persona humana, el significado de la justicia y la importancia de la libertad humana», dijo Rob Pfaltzgraff, presidente de MPI Original Films. «Con Patricia Heaton liderando un elenco excepcional y David Barrett aportando una tremenda visión creativa, este oportuno drama legal encarna nuestro compromiso con historias que entretienen y al mismo tiempo abordan las cuestiones más profundas que dan forma a nuestra cultura».

«El ‘interés público’ no se trata de promover una ideología única o decirle a la gente qué pensar. Se trata de defender las libertades civiles que permiten que exista un desacuerdo honesto en primer lugar y garantizar que nadie en el poder decida qué voces merecen ser escuchadas», dijo Barrett. «Es por eso que me encanta trabajar con MPI. Me dan la libertad de abordar temas difíciles y a veces tensos de manera honesta y reflexiva, sin presión para ajustarme a una agenda ideológica. Hemos tenido estas conversaciones con los actores y el equipo durante la preparación, lo que ha creado una energía inspiradora. Con este programa, esperamos darle a Estados Unidos una hoja de ruta sobre cómo tener esas conversaciones».