Patricia Arquette, Jason Clarke Star en Hulu Show

Patricia Arquette y Jason Clarke Juega una pareja del sur con muchos secretos en el próximo drama de Hulu «Murdaugh: Muerte en la familia«Inspirado en el podcast de» Murdaugh Murders «de la sensación de crímenes verdaderos.

La serie de ocho episodios se estrena en Hulu el 15 de octubre con una caída de tres episodios. Los nuevos episodios se estrenará los miércoles después de eso, antes del final de la temporada del 19 de noviembre.

«Murdaugh: Death in the Family» sigue a Maggie (Arquette) y Alex (Clarke), una pareja rica y poderosa de Carolina del Sur cuya familia dirige una dinastía legal. Cuando su hijo Paul (Johnny Berchtold) está involucrado en un accidente fatal en bote, los Murdaugh se enfrentan a un desafío, ya que sus conexiones con varias muertes misteriosas plantean preguntas sobre su familia.

«Estos hombres de Murdaugh, tienes que sacrificar muchas cosas para convertirlos en los hombres que sabes que pueden ser», dice Arquette en el trailer.

Will Harrison interpreta al hermano de Paul, Buster Murdaugh, Brittany Snow interpreta a la periodista de investigación Mandy Matney y J. Smith-Cameron interpreta a la hermana de Maggie, Marian Proctor. Gerald McRaney y Noah Emmerich también protagonizan la serie.

«Murdaugh: Death in the Family» proviene de Michael D. Fuller («Quarry», «Rectify» y «Locke & Key») y la cocreadora Erin Lee Carr («Britney vs Spears», «Te amo, ahora muere» y «Mommy Dead and Querida»). Los productores ejecutivos incluyen a Nick Antosca y Alex Hedlund para Eat the Cat junto con Mandy Matney, David Moses, Bill Johnson y Steven Piet, quienes también dirigieron tres episodios. Arquette y Clarke también sirven como productores ejecutivos. UCP, una división de Universal Studio Group, es el estudio.

Mire el trailer de «Murdaugh: Death in the Family» a continuación.