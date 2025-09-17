Patna HC ordena al Congreso que despegara el video generado por la IA, su difunta madre







El Tribunal Superior de Patna El miércoles, ordenó al Congreso que despegara de sus manijas de redes sociales un video generado por IA que representa al primer ministro Narendra Modi y su difunta madre.

El presidente del Tribunal Supremo interino, PB Bajanthri, aprobó la orden en una petición presentada por el abogado Vivekanand Singh y otros, quienes habían llamado al video una «publicación difamatoria» y violación de las restricciones impuestas a los partidos políticos bajo la representación de la Ley de la Pueblo.

El abogado general adicional de la India KN Singh, que compareció para el gobierno de la Unión, dijo a PTI «El tribunal ha dejado en claro que el video permanecerá retirado hasta la próxima fecha de audiencia».

En la petición, líder del Congreso Rahul GandhiEl gobierno de la Unión y la Comisión Electoral también fueron nombradas como encuestados.

El abogado de la CE, Siddharth Prasad, dijo que «el tribunal también ha emitido avisos a Facebook, Twitter y Google, dirigiéndoles que presenten su respuesta en la próxima fecha de audiencia».

Es probable que el Tribunal Superior mencione la próxima fecha en la hoja de pedidos, que se cargaría en su sitio web.

Buscando atacar al primer ministro, el Congreso de Bihar La semana pasada había publicado el video en su mango X, con un aviso en hindi, «Sahab Ke Sapno Mein Aayi Maa. Dekhiye Rochak Samvaad.

El video retrató a la madre de Modi criticándolo por su política.

El BJP y sus aliados habían arremetido en el Congreso sobre el video, mientras que las protestas estallaron el país.

El Congreso sostuvo que no se mostró falta de respeto al primer ministro o su madre.

«¿Cuál es su objeción? Solo porque una madre está tratando de educar al hijo para que haga algo bien. ¿Dónde es irrespetuoso, ni para la madre, a quien respetamos cariestorio ni al hijo», había dicho el jefe de los medios y publicidad del Congreso Pawan Khera?

