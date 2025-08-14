Pati Ricuh Demo, jefe de la policía nacional ordenó a los perpetradores de la quema

Yakarta, Viva – Jefe de la policía nacional General de la policía Listyo sigit prabowo ordenó las filas de la policía de la ciudad TambiénLa policía regional de Java Central investigó a fondo a los perpetradores de la quema que ocurrió durante la manifestación Regente Pati Sudewo renunció.

«Tal vez porque ayer también hubo actividades ardientes, etc., pedí las filas para estudiar relacionadas con cosas que ciertamente no queríamos que sucediera en el campo», dijo, el jueves 14 de agosto de 2025.



Jefe de la Policía Nacional General Policía Listyo Sigit Prabowo

Los disturbios estallaron frente al salón de oficinas del Regente Pati. La masa que inicialmente el diálogo finalmente arrojó botellas, piedras, a la madera. La policía respondió con disparos de gas lacrimógeno.

El jefe de la policía nacional lamentó la acción anarquista, aunque la situación finalmente podría ser controlada. El jefe de la policía nacional enfatizó que su partido no evitaría que la comunidad exprese sus opiniones, siempre que se llevara a cabo en ordenado y de acuerdo con las reglas.

«Pero mi mensaje, por favor, se lleva a cabo de manera ordenada. Porque la Policía Nacional no obstruirá. Incluso facilitamos, incluso ayudamos a mediar. Por lo tanto, aproveche los canales y reglas de derecho existentes», dijo.

Anteriormente informó, la policía actuó rápidamente después del estallido del caos en una importante manifestación en la oficina del regente de Pati, el miércoles 13 de agosto de 2025. Se sospechaba que un total de 22 personas eran provocador asegurado con éxito.

«Anoche, las actualizaciones fueron aseguradas por 22 provocadores», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Regional de Java Central, el Comisionado de Policía Artanto cuando se confirmó el jueves 14 de agosto de 2025.

Según Artanto, la mayoría de las docenas de presuntos provocadores eran residentes de Pati. Sin embargo, después de someterse a recopilación de datos, examen y entrenamiento, todos fueron enviados al coordinador de campo y sus respectivas familias. Nadie se convirtió en sospechoso.

Para tener en cuenta, la manifestación frente a la oficina del Regente Pati el miércoles 13 de agosto de 2025 fue coloreada por el caos. El incidente ocurrió cuando las masas de la Alianza de la Comunidad Unida Pati instaron al Regente de Sudewo a salir a conocerlos.

Las masas que estaban molestas tratando de no haber sido visitadas por el Regente de Sudewo, empujaron a la oficina del Regente para romper las puertas que las autoridades estaban estrechamente vigiladas.

Anteriormente, Husen, el orador de acción de los residentes, instó al regente de Pati Sudewo a ser depuesto de su posición porque se consideraba arrogante. Invitó a los manifestantes a exigir la eliminación del Regente Pati hasta la noche.

Sin embargo, también se pidió a los manifestantes que fueran ordenados y no tomaron acciones anarquistas. «Demuestre que los residentes de Pati son educados y morales, aman la paz y no los arrogantes», dijo.