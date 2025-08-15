Pati Regent Sudewo devolvió el caso de soborno de Djka, el KPK enfatizó que no eliminaba a un criminal

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) justificar que Regente, Sudeo ha devuelto el dinero que recibió relacionado con el supuesto caso soborno Desarrollo y mantenimiento de vías ferroviarias dentro de la Dirección General de Ferrocarriles (Djak) Ministerio de enlace.

Aun así, el albacea del diputado para la aplicación y ejecución del KPK ASEP Guntur Rahayu enfatizó que el reembolso no borraría a un criminal.

«El retorno de las pérdidas financieras estatales no elimina al criminal», dijo ASEP a los periodistas del KPK Red and White Building, South Yakarta, el viernes 15 de agosto de 2025.

ASEP dijo que la declaración se refería al artículo 4 de la ley número 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción que habían sido modificados por la ley número 20 de 2001.

El Artículo 4 en la Ley dice: «Regalizar la pérdida de la economía financiera estatal o estatal no abola los actos penales como se menciona en el Artículo 2 y el Artículo 3.»

Por lo tanto, ASEP le pidió a todas las partes que esperaban, especialmente relacionadas con el llamado del ex miembro del Parlamento Indonesio por parte del KPK.

«Entonces, ¿cuándo se llamará? Sí, solo espera», dijo.

Anteriormente se informó, el nombre Sudewo había surgido en la audiencia del caso con el acusado como jefe del Centro de Ingeniería Ferroviaria Java (BTP) del Central Putu Sumarjaya, y los funcionarios del compromiso central de Java Bernard Hasibuan Bernard en el Tribunal de Corrupción Semarang, Central Java, 9 de noviembre de 2023.

Durante el juicio, se decía que el KPK apoderó el dinero de Sudewo alrededor de Rp3 mil millones. El fiscal público de KPK mostró evidencia de fotografías de efectivo en denominaciones de Rupia y monedas extranjeras confiscadas desde la casa de Sudewo.

Sin embargo, Sudewo lo negó. También negó haber recibido RP720 millones que fue entregado por Pt Istana Putra Agung y Rp500 millones de Bernard Hasibuan a través de su personal llamado Nur Widayat.

Mientras tanto, el KPK el 12 de agosto de 2025 arrestó a los 15 ° sospechosos del caso, a saber, el aparato civil estatal (ASN) en el Ministerio de Transporte en nombre de Risna Sutriyanto (RS).

Se sabe que el caso reveló a partir de la operación de captura (OTT) realizada por el KPK el 11 de abril de 2023 en el Centro de Ferrocarriles Clase I para la región central de Java del Ministerio de Transporte. En la actualidad, BTP Clase I de la región central de Java ha cambiado su nombre a BTP Clase I Semarang.

El KPK luego nombró a 10 sospechosos que fueron detenidos directamente en relación con el supuesto caso de corrupción del desarrollo y mantenimiento de las vías del ferrocarril en Java, Sumatra y Sulawesi.

Después de un tiempo, o hasta noviembre de 2024, el KPK ha nombrado hasta 14 sospechosos. El KPK también ha nombrado a dos corporaciones como sospechosos en el caso.

El supuesto caso de corrupción ocurrió en el proyecto de construcción de la vía ferroviaria solista ferroviaria-kadipiro-kalioso; El proyecto de construcción ferroviaria en Makassar, South Sulawesi; Cuatro proyectos de construcción ferroviaria y dos proyectos de supervisión en Lampegan Cianjur, West Java; y la mejora del proyecto de cruzar una trama de Java-suumatra.

En la construcción y mantenimiento del proyecto, se sospecha que el ganador de la implementación del proyecto ha sido organizado por ciertas partes a través de la ingeniería desde el proceso administrativo hasta la determinación del ganador de la licitación. (Hormiga)