Pati Regent Sudewo cumplió la llamada del KPK con respecto al caso DJKA

Yakarta, Viva – Regente, Sudeo Cumplimiento de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (Comisión de Erradicación de Corrupción (KPK) Hoy, miércoles 27 de agosto de 2025. Sudewo llegó al edificio KPK Red and White alrededor de las 09.43 WIB.

Estaba presente para ser examinado como testigo en el presunto soborno y mantenimiento del ferrocarril en la Dirección General de Ferrocarril (Djak) Ministerio de Transporte (Kemenhub).

«Sí, satisface la llamada», dijo Sudewo a los periodistas el miércoles 27 de agosto de 2025.

Además, dijo que no trajo ningún archivo en la citación.

Cuando se le preguntó sobre la respuesta de la acción comunitaria de Pati, incluido el envío de una carta al KPK, Sudewo esperaba que la acción pudiera funcionar bien.

«Sí, espero que esté bien», dijo.

El sudowo cumplió la citación del KPK como testigo del supuesto caso de soborno del desarrollo y mantenimiento de las vías del ferrocarril dentro de la Dirección General de Ferrocarriles (DJKA) del Ministerio de Transporte (Kemenhub) para el grupo del Proyecto de Desarrollo Múltiple de Ferrocarril Solo-Kadipooso.

Anteriormente, el nombre Sudewo había surgido en la audiencia del caso con el acusado como jefe del Centro Central de Ingeniería Ferroviaria de Java (BTP) de Putu Sumarjaya y funcionarios del compromiso central de Java Bernard Hasibuan Bernard en el Tribunal de Corrupción Semarang, Java Central, 9 de noviembre de 2023.

Durante el juicio, se decía que el KPK apoderó el dinero de Sudewo alrededor de Rp3 mil millones. El fiscal público de KPK mostró evidencia de fotografías de efectivo en denominaciones de Rupia y monedas extranjeras confiscadas desde la casa de Sudewo.

Sin embargo, Sudewo lo negó. También negó haber recibido RP720 millones que fue entregado por Pt Istana Putra Agung y Rp500 millones de Bernard Hasibuan a través de su personal llamado Nur Widayat.

Mientras tanto, el caso se reveló a partir de la operación de captura (OTT) realizada por el KPK el 11 de abril de 2023 en el Centro de Ferrocarriles Clase I para la región central de Java del Ministerio de Transporte. En la actualidad, BTP Clase I de la región central de Java ha cambiado su nombre a BTP Clase I Semarang.

El KPK luego nombró a 10 sospechosos que fueron detenidos directamente en relación con el supuesto caso de corrupción del desarrollo y mantenimiento de las vías del ferrocarril en Java, Sumatra y Sulawesi.

Después de un tiempo o hasta noviembre de 2024, el KPK ha nombrado hasta 14 sospechosos. El KPK también ha nombrado a dos corporaciones como sospechosos en el caso.

El 12 de agosto de 2025, el KPK estableció y arrestó a los 15 sospechosos del caso, a saber, el aparato civil estatal (ASN) en el Ministerio de Transporte en nombre de Risna Sutriyanto (RS).

El supuesto caso de corrupción ocurrió en el proyecto de construcción de la vía ferroviaria solista ferroviaria-kadipiro-kalioso; El proyecto de construcción ferroviaria en Makassar, South Sulawesi; Cuatro proyectos de construcción ferroviaria y dos proyectos de supervisión en Lampegan Cianjur, West Java; y la mejora del proyecto de cruzar una trama de Java-suumatra.

En la construcción y mantenimiento del proyecto, se sospecha que el ganador de la implementación del proyecto ha sido organizado por ciertas partes a través de la ingeniería desde el proceso administrativo hasta la determinación del ganador de la licitación. (Hormiga)