Pati Regent Sudewo canceló oficialmente el aumento del 250 por ciento

TambiénVIVA – Regente Sudeo canceló oficialmente la política aumentar impuesto a la propiedad Áreas rurales y urbanas (PBB-P2) en 2025 después de obtener rechazo Del público que se opuso a un aumento de hasta el 250 por ciento.

«Los aranceles PBB-P2 serán devueltos a la normalidad, lo mismo que 2024», dijo el regente de Pati Sudewo, quien fue acompañado por Kajari Pati, Dandim 0718 Pati y Jefe de Policía de Pati en Pati, Central Java, viernes 8 de agosto de 2025.

Sudewo dijo que la cancelación de las Naciones Unidas se tomó después de examinar el desarrollo de la situación y las aspiraciones de las personas que recientemente expresaron cada vez más el rechazo de los aumentos de impuestos.

También se aseguró de que para las personas que habían pagado una nueva tarifa, el gobierno devolvería la diferencia en el pago. Mientras que el regreso técnico estará regulado por BPKAD en colaboración con el jefe de la aldea.

Sudewo agregó que se tomó esta decisión para mantener la atmósfera de una segura, propicia y apoyar el funcionamiento suave de la economía y el desarrollo a largo plazo.

Sin embargo, la consecuencia de la decisión es el retraso en una serie de proyectos de desarrollo que previamente se planeó que se incluyeran en los cambios en la APBD 2025.

«Algunos proyectos, como la construcción de infraestructura vial, la reparación del techo del Hospital Raa Soewondo Damised RaA, así como la disposición de la plaza diseñada más estética y cómoda, obligado a posponer la implementación», dijo.

En esa ocasión, Sudewo también enderezó el asunto del término «Pati Mutiara» que había sido ampliamente discutido. Según él, la frase es solo el tema de la conmemoración del 702 aniversario de Pati, no un sustituto del eslogan oficial de la región.

«El eslogan de Pati Regency sigue siendo ‘Bumi Mina Tani’. Lo importante es que seguimos siendo cooperación compacta, sólida y mutua para construir Pati para Pati más avanzado», dijo.