Pati Regent se niega a retirarse de su posición: todos tienen su mecanismo

Pati, vivo – RegenteSudewo se negó a renunciar a su posición después de ser demostrado por público El miércoles 13 de agosto de 2025. Hizo hincapié en que había sido constitucional y democrático.

«Demanda Fue transmitido antes. Si soy elegido, por la gente constitucional, democráticamente «, dijo Sudewo a los periodistas en su oficina, Pati, Java Central el miércoles 13 de agosto de 2025.



Pati Regent Sudewo se reunió con los manifestantes el 13 de agosto de 2025

Por lo tanto, Sudewo admitió que no podía detener Desde su posición así, a pesar de que la comunidad había transmitido sus demandas. Reiteró que había que pasar un mecanismo si quería dejar su posición.

«Así que no puedo parar con esa demanda. Todos tienen mecanismos», dijo Sudewo.

Por otro lado, Sudewo consideró que la demostración de hoy era un aprendizaje para él. Prometió ser aún mejor y esperaba que los residentes de Pati mantuvieran la solidez.

«Este es un aprendizaje para que todas las personas Pati mantengan la solidez, manteniendo la cohesión para no ser provocada por nadie. Entonces, Pati es la pertenencia a todos, que deben proteger a Pati Regency Who? Sí Pati Residentes, espero que este sea un aprendizaje para los residentes de Pati y para mí», dijo.

Anteriormente, el Regente de Pati Sudewo finalmente salió a reunirse con los manifestantes de varios elementos de la comunidad que realizaron una manifestación frente al Pati Regency Hall, Java Central, miércoles 13 de agosto de 2025.

Sudewo salió del techo del auto Rantis, con una camisa blanca, una gorra y gafas de sol. Frente a las masas, transmitió una disculpa por varios problemas que desencadenaron protestas.

«Pido disculpas profusamente, lo haré mejor. Gracias», dijo Sudewo desde el auto blindado en la carga de video en la cuenta X @pimchann_



La demostración del impulso del regente de Pati Sudewo de renunciar Foto : Entre/akhmad nazaruddin lathif

Las masas que esperaban el surgimiento del regente de Sudewo desde la mañana reaccionan de inmediato cuando el regente transportado por la fiesta Gerindra, Nasdem, PKB y PSI hablaron.

Cuando Sudewo habló, las masas arrojaron una botella de agua mineral a las sandalias en el automóvil blindado en el que viajaba. La situación hizo que los oficiales pusieran un escudo para que el regente no fuera golpeado por el lanzamiento.

Sudewo Regent inmediatamente ingresó al auto Rantis y los oficiales lo protegieron con un escudo.