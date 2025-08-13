Pati Regent quiere desaparecer, Palace les recordó a los funcionarios que tengan cuidado con las políticas

Yakarta, Viva – Palacio Nacional a través de Estadersneg RI, Praseteto Hadi pidieron a los funcionarios públicos que tengan cuidado al hacer política. Además, el impacto de la política en público.

Praseteto hadi transmitió esto para responder a la política Regente lo que aumenta el impuesto rural y urbano de la tierra y los edificios (PBB-P2) al 250 por ciento. La decisión desencadenó una ola de rechazo que está muy extendida en la comunidad.



Pati Regent Sudewo respondió a la demostración del 13 de agosto 2025

«Sí, desde ese lado, muchas veces, como gobierno central, apelamos repetidamente que, como funcionarios públicos en cualquier nivel, tanto en el centro, en la provincia como en la región, debemos darnos cuenta de que debemos tener cuidado al entregar todo», dijo Prasetyo a los periodistas en el complejo presidencial del Palacio, Jakarta, miércoles 1325 de agosto.

«Además, transmitir una política que tendrá un impacto en la comunidad», continuó.

Además, Pras dijo que su partido había estado monitoreando desde el caso Sudeo sobresaliendo. Relacionado con esto, Pras dijo que el gobierno central se había comunicado con el gobernador central de Java Ahmad Luthfi para encontrar una salida.

«Somos del gobierno central, especialmente yo mismo, ya que el surgimiento de la dinámica en la regencia de Pati. Continuamos coordinando con las partes relacionadas y hoy también monitoreamos que hay demostraciones en PATI con respecto a los problemas de política tomados por el Regente Pati», agregó.

«Luego también monitoreo Continuar comunicándose con el gobernador de Java Central, con suerte podamos encontrar la mejor salida», explicó.



La demostración del impulso del regente de Pati Sudewo de renunciar Foto : Entre/akhmad nazaruddin lathif

Para obtener información, el Regente de Pati, Central Java, Sudewo enfatizó que no renunció a su posición, aunque había demandas de las masas de los manifestantes para que renunciara a la posición del regente.

Según Sudewo, fue elegido como el Regente Pati para el período 2025-2030 por la gente constitucional y democráticamente. «Así que no puedo parar con esa demanda», dijo Sudewo en Pati, miércoles 13 de agosto de 2025.

Incluso con el proceso político que se implementó en el DPRD Pati Regency, al acordar la propuesta del cuestionario y los derechos del comité al Regente Pati.

«Sí, es el derecho del cuestionario propiedad del DPRD. Respeto los derechos del cuestionario, el plenario», dijo.