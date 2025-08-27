Pati Regent niega haber recibido sobornos en el caso DJKA: ese es el ingreso del Parlamento

Yakarta, Viva – Regente, Sudeo se ha completado para someterse a un examen como testigo en la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) El miércoles 27 de agosto de 2025.

Fue examinado relacionado con el flujo de fondos para el presunto soborno de desarrollo y mantenimiento de vías ferroviarias dentro de la Dirección General de Ferrocarril (Djak) Ministerio de Comunicaciones.

«Cuando se trata de dinero, también se preguntó», dijo Sudewo a los periodistas del edificio Red and White KPK, South Yakarta.

Sudewo también afirmó responder a todas las preguntas del investigador de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) honestamente y como está, incluido el flujo del dinero.

Sin embargo, Sudewo admitió que el KPK había hecho la pregunta sobre el flujo de dinero del caso DJKA Kemenhub en un examen hace unos dos años.

También explicó que el RP3 mil millones que había sido confiscado por el KPK era su ingreso como miembro del DPR 2019-2024.

«Se ha explicado en la inspección hace unos dos años, que era dinero de ingresos del parlamento indonesio. Todo detallado, había ingresos, ingresos y gastos», explicó.

Anteriormente, el nombre Sudewo había surgido en la audiencia del caso con el acusado como jefe del Centro Central de Ingeniería Ferroviaria de Java (BTP) de Putu Sumarjaya y funcionarios del compromiso central de Java Bernard Hasibuan Bernard en el Tribunal de Corrupción Semarang, Java Central, 9 de noviembre de 2023.

Durante el juicio, se decía que el KPK apoderó el dinero de Sudewo alrededor de Rp3 mil millones. El fiscal público de KPK mostró evidencia de fotografías de efectivo en denominaciones de Rupia y monedas extranjeras confiscadas desde la casa de Sudewo.

Sin embargo, Sudewo lo negó. También negó haber recibido RP. 720 millones que fue entregado por Pt Istana Putra Agung y Rp500 millones de Bernard Hasibuan a través de su personal llamado Nur Widayat.

Mientras que el caso reveló a partir de la operación de captura (OTT) realizada por el KPK el 11 de abril de 2023 en el Centro de ferrocarril Clase I para la región central de Java del Ministerio de Transporte. En la actualidad, BTP Clase I de la región central de Java ha cambiado su nombre a BTP Clase I Semarang.

El KPK luego nombró a 10 sospechosos que fueron detenidos directamente en relación con el supuesto caso de corrupción del desarrollo y mantenimiento de las vías del ferrocarril en Java, Sumatra y Sulawesi.

Después de un tiempo o hasta noviembre de 2024, el KPK ha nombrado hasta 14 sospechosos. El KPK también ha nombrado a dos corporaciones como sospechosos en el caso.

El 12 de agosto de 2025, el KPK estableció y arrestó a los 15 sospechosos del caso, a saber, el aparato civil estatal (ASN) en el Ministerio de Transporte en nombre de Risna Sutriyanto (RS).

El supuesto caso de corrupción ocurrió en el proyecto de construcción de la vía ferroviaria solista ferroviaria-kadipiro-kalioso; El proyecto de construcción ferroviaria en Makassar, South Sulawesi; Cuatro proyectos de construcción ferroviaria y dos proyectos de supervisión en Lampegan Cianjur, West Java; y la mejora del proyecto de cruzar una trama de Java-suumatra.

En la construcción y mantenimiento del proyecto, se sospecha que el ganador de la implementación del proyecto ha sido organizado por ciertas partes a través de la ingeniería desde el proceso administrativo hasta la determinación del ganador de la licitación. (Hormiga)