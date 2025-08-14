Pati Regent de repente dijo decepción a Happy Asmara

Yakarta, Viva – Regente, SudeoDe repente desahoga su decepción a la espada Feliz asmara. Esto se reveló en un video subió una cuenta de Instagram @Feedgramindo.

Leer también: Dasco dijo que Gerindra no ha discutido las sanciones para el regente de Pati Sudewo



En el clip, Sudewo explicó que Happy Asmara fue cancelado de repente. La notificación, según él, se entregó solo a través del breve mensaje de Whatsapp por la noche antes del evento. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Feliz Asmara fue WhatsApp anoche, dijo que hubo un evento repentino en Yakarta que tuvo que seguirse», dijo Pati Regent, Sudewo, en la cuenta de la cuenta, citada el viernes de 1525.

Leer también: Ministro del Interior Tito Karnavian Advertencia Jefe regional sobre la política fiscal: no audaces a la gente



Agregó que la cancelación lo decepcionó porque la presencia del cantante de «Rungkad» había sido ampliamente publicado en la comunidad para eventos programados el 5 de septiembre de 2025.

«Sí, también estoy decepcionado, ha sido publicado, aparentemente no puedo», continuó.

Leer también: DASCO: El proceso de DPRD con respecto a la acusación del regente de Pati Sudewo ha estado en la pista



Como paso sustituto, Sudewo dijo que su partido estaba tratando de invitar al cantante Denny Caknan. Aun así, no podía estar seguro antes de que hubiera un acuerdo oficial.

«Estamos tratando de contactar a Denny Caknan para realizar el 5 de septiembre. Pero tampoco puedo estar seguro, me aseguro de que haya un acuerdo negro sobre el blanco. Si ya lo hay, podemos, entonces transmitiremos», explicó.

Sin embargo, la declaración en realidad contraproducente. En lugar de cosechar simpatía, los ciudadanos estaban ocupados defendiendo feliz Asmara y criticando al regente.

«Fix Happy se encarga de su buen nombre», dijo Netizen.

«Dijo que estaba decepcionado con Happy Asmara, a pesar de que era la fuente de decepción en muchas personas», dijo otro.

«Es solo por no estar tan decepcionado. Más personas decepcionadas con su arrogancia», dijo Citizens.

La ira de algunas personas pati hacia Sudewo no es nueva. Anteriormente, provocó protestas porque dijo que enfrentaría decenas de miles de personas que se oponen a sus políticas. Uno de ellos, la política de recaudar tierras y impuestos de construcción (PBB) al 250 por ciento, lo que finalmente fue cancelado después de cosechar una ola de rechazo.