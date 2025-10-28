Patel monitorea la situación después de que fuertes lluvias fuera de temporada azotaran partes de Gujarat







Ministro Principal de Gujarat Bhupendra Patel está siguiendo de cerca la situación en todo el estado debido a las lluvias fuera de temporada y las condiciones climáticas cambiantes, y permanece en contacto constante con los recaudadores de distrito y el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado, dijo la oficina del Ministro Principal.

El Ministro Principal ha ordenado a los ministros de alto rango del gabinete estatal que visiten rápidamente los distritos más afectados por las lluvias fuera de temporada y proporcionen la orientación necesaria a la administración del distrito para gestionar eficazmente la situación.

Según las instrucciones del Ministro Principal, el Ministro de Agricultura, Jitu Vaghani, visitará Bhavnagar, el Ministro de Desarrollo Tribal, Naresh Patel, visitará Tapi, el Ministro de Bosques y Medio Ambiente, Arjun Modhwadia, y el Ministro de Justicia Social y Empoderamiento, Dr. Pradyuman Vaja, visitará Junagadh y Gir Somnath, mientras que el Ministro de Estado Kaushik Vekariya llegará a Amreli lo antes posible.

Además, estos ministros se reunirán con funcionarios de sus respectivos distritos para evaluar la situación y visitarán personalmente las zonas afectadas para conocer de primera mano las condiciones.

El lunes, CM Bhupendra Patel mantuvo conversaciones con todos los recolectores de distrito de todo el estado y obtuvo información sobre las precipitaciones y las condiciones climáticas cambiantes en sus respectivos distritos. También ordenó al Centro de Emergencia del Estado que coordine estrechamente con los distritos y garantice la asistencia oportuna y el apoyo necesario.

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) pronosticó el domingo fuertes lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas moderadas y fuertes vientos superficiales, en lugares aislados de varios distritos de Gujarat.

Según el departamento meteorológico, es muy probable que en los distritos de Amreli, Gir Somnath y Diu se produzcan fuertes lluvias superiores a los 15 mm por hora, junto con tormentas eléctricas moderadas y velocidades máximas de viento en la superficie de 41 a 61 kmph en ráfagas.

Estas áreas también enfrentan una probabilidad moderada (30 a 60 por ciento) de rayos de nube a tierra.

El IMD afirmó además que es muy probable que llueva moderadamente de 5 a 15 mm por hora, con tormentas ligeras y vientos en la superficie de menos de 40 kmph en lugares aislados en los distritos de Junagadh, Bhavnagar, Bharuch, Narmada, Surat, Tapi, Dangs, Navsari, Valsad, Daman y Dadra y Nagar Haveli.

Estas áreas tienen una baja probabilidad (menos del 30 por ciento) de que se produzcan rayos.

Se esperan lluvias ligeras de menos de 5 mm por hora acompañadas de tormentas ligeras y vientos en la superficie inferiores a 40 kmph en lugares aislados en Porbandar, Rajkot, Surendranagar, Botad, Ahmedabad, Anand, se han idoDistritos de Chhota Udepur, Panchmahal, Dahod, Kheda y Mahisagar, también con una baja probabilidad (menos del 30%) de rayos de nube a tierra.

