Pat Tookey-Dickson se une a ‘A Notable Woman’ de Anastasiia Starva

El productor británico Pat Tookey-Dickson, cuyos créditos incluyen la serie de Netflix «1899» y la exitosa comedia de BBC Studios «Ghosts», ha abordado «A Notable Woman», un drama de época del escritor-creador de ucrania-canadiense Anastasiia Starova.

El proyecto está siendo coproducido por las producciones del lado derecho de TooKey-Dickson en el Reino Unido y una notable mujer producciones de mujeres, con sede en Canadá, que marca una alianza transatlántica en torno a una historia con una fuerte resonancia feminista e internacional.

Billado por Starva como «‘Fleabag’ en un corsé» o «‘Emily in Paris’ à la Proust», la serie de ocho partes combina el encanto de Belle Époque París con la energía caótica de la narración de la generación Z.

Inspirado por los diarios de la artista ucraniana y feminista Marie Bashkirtseff, considerada la primera influencia femenina del mundo, el programa vuelve a visitar sus últimos años en la década de 1880, cuando trató de desafiar la mortalidad curando su propia imagen y fama.

En la serie, Marie, una ambiciosa joven de nobleza menor, se entera de que su enfermedad pulmonar es terminal. Convencida de que estaba destinada al estrellato, se embarca en una misión imprudente para lograr la fama antes de que se acelere su tiempo.

Mientras que su ingenio, encanto y determinación atraen su atención, su colapso de la salud, los prejuicios sociales y las tensiones familiares conspiran contra ella.

La serie explora la tensión entre la autoexpresión y la mortalidad, eligiendo a Bashkirtseff como una heroína proto-moderna cuya voz resuena más de un siglo después.

«‘Una mujer notable’ es la historia del primer influencer: una voz trágica y moderna que rompe la historia para hablar con nosotros hoy», dijo Starva a Variedad. «Es Belle Époque en todo su gloria, pero la generación z Tonally Pure Z: caótica, cruda y demasiado real».

En el desarrollo, la serie ya ha atraído el reconocimiento de la industria, después de haber participado en el lanzamiento de la serie Midpoint 2022 y ganar el mejor lanzamiento de coproducción en Seriencamp 2025.

La mezcla de biopic histórica, sátira social y borde feminista se alinea con una tendencia creciente para los dramas híbridos que se anclan en eventos reales mientras empujan los límites estilísticos.

Los productores de «una mujer notable», seleccionados para jugar en Iberserías El foro de coproducción y financiamiento de Platino Industria 2025 está teniendo actualmente reuniones privadas con posibles coproductores.