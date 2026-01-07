Nunca hay que perder la oportunidad de un punción lumbar referencia, la Foo Fighters han anunciado que el veterano guitarrista Pat Smear se perderá «algunas fechas» de la gira actual de la banda debido a una fractura en el pie que, según dicen, se produjo en un «extraño accidente de jardinería».

El guitarrista de Beck/ St. Vincent/ Jellyfish, Jason Falkner, reemplazará a Smear en las fechas en cuestión, que parecen ser solo tres fechas de enero en México, Los Ángeles y Texas.

La referencia, por supuesto, es a un remate de “This Is Spinal Tap”, en cuanto al destino del primer baterista de la entonces banda ficticia, “Stumpy” John Pepys. Cuando se le pregunta sobre su destino, el personaje de David St. Hubbins dice: «Murió en un extraño accidente de jardinería», y el guitarrista Nigel Tufnel agregó: «Las autoridades dijeron… que era mejor dejarlo… sin resolver».

Un representante de Foo Fighters no respondió de inmediato. VariedadSolicitud de más detalles sobre la lesión de Smear. El chiste tiene un trasfondo triste, ya que Rob Reiner, quien fue cocreador de la película e interpretó al documentalista Marty DiBergi, fue asesinado junto con su esposa Michele Singer el mes pasado por su hijo.

La redacción del anuncio, realizada en las redes sociales de la banda en una portada simulada de un periódico sensacionalista, se muestra a continuación en su totalidad:

Siguiendo la tradición clásica de las estrellas de rock que tienen extraños accidentes de jardinería, Pat Smear aparentemente recibió el año nuevo rompiéndose la mierda del pie izquierdo.

Esto significa que, lamentablemente, se perderá algunos espectáculos mientras se curan los múltiples huesos rotos de su pie. Extrañaremos a nuestro querido Pat tanto como usted, pero queremos que esté completamente curado y que se recupere lo antes posible.

Beck y el mago de la guitarra de St. Vincent, Jason Falkner, reemplazarán a Pat mientras se recupera.