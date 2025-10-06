Pat McAfee ofrece una actualización importante sobre el pateador de los Colts Spencer Shrader

La lesión del pateador Spencer Shrader fue lo único que podía amortiguar el Colts de Indianápolis‘Espíritus domingo.

Sin embargo, ex Pachos Punter, y actual presentador de radio, Pat McAfee informó que el Colts Placekicker estaba en un buen lugar emocionalmente a pesar de sufrir una devastadora lesión en la rodilla durante su victoria de 40-6 sobre la Las Vegas Raiders el domingo en Lucas Oil Stadium.

La lesión de Shrader, que sufrió después de que fue encontrado por Tristan McCollum del Asaltantes En su segundo punto extra en el segundo trimestre, los Colts anunciaron como un ACL desgarrado y MCL el lunes. El Pachos anunció que se perdería el resto de la temporada 2025.

Pat McAfee: Spencer Shrader ‘estaba de buen humor’ después de una lesión

McAfee estaba en el juego el domingo y pasó su programa el lunes discutiendo la lesión de Shrader.

«[I] entrar[to the Colts locker room]. Su espíritu era bueno «, dijo McAfee.» Parece que obviamente está en el camino correcto, pero obviamente también está pasando por mucho shock allí «.

La lesión causó el Pachos Para intentar, y posteriormente fallar, tres conversiones de dos puntos, antes de que Jonathan Taylor convirtiera un pulpo del tercer trimestre que puso a Indy 40-3.

McAfee y su tripulación también pasaron tiempo delirando sobre el Pachos El personal médico después de señalar el excelente comienzo de Shrader, ya que rebotó entre tres equipos diferentes en 2024 antes de regresar a los Colts para esta temporada.

Shrader fue 13 por 14 en goles de campo y 14 por 14 en puntos extra y fue honrado como el Jugador del Mes de los Equipos Especiales de la AFC para septiembre.

«Ha sido genial para [the Colts]», Dijo McAfee.» Ya ha alcanzado un ganador del juego. Tiene una pierna masiva. … Es un buen pateador. Hemos tenido la suerte de tenerlo aquí, y él ama el Pachos.

Pat McAfee cree que Spencer Shrader se recuperará de una lesión en la rodilla

Shrader solo puede estar en su segundo NFL Temporada, pero tiene 26 años después de patear cinco años en la universidad, cuatro en la Universidad del Sur de Florida y su último año en Notre Dame.

No fue reclutado, pero perseveró a través de su campaña de novato al alza. Fue firmado con el Pachos Escuadrón de práctica y pateó la Semana 1 en lugar de Leshured Matt Gay, pero fue liberado el 16 de octubre.

Shrader se fue a Not Miss a Kick, pero fue lanzado por tres equipos: los Colts, Jefes de Kansas City y Jets de Nueva York – Durante la temporada antes de volver con Indianápolis el 13 de marzo.

Entonces, según McAfee, la lesión de Shrader es solo otro aumento en el camino, aunque un gran golpe, que el pateador perseverará. También ayudó a construir la confianza del nativo de Westfield, Indiana, para superar el camino largo e indudablemente doloroso por delante.

«Creo que se recuperará, pero [his injury] Va a apestar, y le dije eso «, dijo McAfee.» No quería ser el portador de las malas noticias, pero estoy como ‘lo que estás a punto de atravesar está a punto de chupar, pero por el otro lado serás mentalmente más duro y eres mejor y eres más joven y tienes un talento especial’ «.