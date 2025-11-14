Pat Freiermuth de los Steelers habla sobre el éxito profesional frente a los Bengals

El Acereros de Pittsburgh realmente les vendría bien un segundo receptor de pases para ser una parte más importante de su ataque aéreo en la Semana 11. Sólo DK Metcalf ha eclipsado la marca de 260 yardas de la temporada. En semanas más recientes, se ha vuelto demasiado fácil para las defensas contrarias detener el ataque de los Steelers simplemente cubriendo dos veces a Metcalf.

Un receptor que tiene el talento para desempeñar un papel más importante es el ala cerrada. Pat Freiermuth. La buena noticia para los Steelers es que Freiermuth tiene la habilidad de sobresalir contra los Bengals de Cincinnatiquién es el próximo oponente en el calendario de Pittsburgh.

Freiermuth no está 100% seguro de por qué se ha desempeñado tan bien contra los Bengals en el pasado. Pero le dio crédito a su padre.

«Mi papá es de Cincinnati, así que tal vez sea eso», dijo Freiermuth a Heavy Sports en una entrevista exclusiva. “Tal vez me haya dado alguno, como Cincinnati magia o algo así. Ni siquiera lo sé. Pero sí, tal vez sea eso.

«Creo que son sólo uno de esos equipos y, esquemáticamente, creo que juego bien contra ellos».

Freiermuth dijo que su padre era fanático de los Bengals hasta el día en que fue seleccionado. El ala cerrada de los Steelers ha hecho su carrera repartiendo el antiguo equipo favorito de su padre.

En nueve partidos contra los Bengals, Freiermuth ha promediado 5,3 recepciones y 66,7 yardas recibidas por partido. También ha anotado seis touchdowns.

En general, Freiermuth tiene 600 yardas recibidas en su carrera contra Cincinnati. No tiene más de 199 yardas recibidas en su carrera contra ningún otro equipo de la liga.

Mike Tomlin explica el éxito de Pat Freiermuth contra los Bengals

Durante la temporada 2023, Freiermuth no registró ninguna recepción en un partido contra los Bengals. Sin embargo, él tiene al menos 75 yardas recibidas o un touchdown en los otros ocho partidos contra Cincinnati en su carrera.

En la Semana 7, Freiermuth tuvo su mejor salida de quizás toda su carrera en Queen City. El ala cerrada registró cinco recepciones para 111 yardas y anotó dos veces.

Freiermuth no tiene más de 33 yardas recibidas en ningún otro juego esta temporada.

El martes, el entrenador en jefe Mike Tomlin calificó el éxito de Freiermuth contra Cincinnati como algo más que magia paternal.

«Ellos juegan mucho en la zona, o han jugado mucho en la zona, particularmente con su coordinador anterior, y es por eso que ha tenido algunos partidos importantes contra esos muchachos», dijo Tomlin a los periodistas. «No es ningún secreto que Muth tiene muy buen conocimiento de la zona, y es un asesino de zona, y es por eso que ha tenido algunos de los juegos que ha tenido contra esos muchachos».

Pat Freiermuth de los Steelers lidera la campaña de donación de sangre

A los Steelers les encantaría que Freiermuth estuviera entre los líderes del equipo en recepciones y yardas recibidas en las últimas siete semanas. Lejos del campo, el ala cerrada lidera una campaña de donación de sangre para combatir la escasez de sangre en los Estados Unidos.

El líder mundial de la salud Abbott y la Conferencia Big Ten crearon la campaña de donación de sangre llamada «La campaña de donación de sangre». En su segunda temporada, la campaña es una competencia entre las diez grandes escuelas para ver quién donará más sangre. La escuela ganadora recibirá $1 millón de Abbott para promover iniciativas de salud comunitaria y estudiantil.

El ala cerrada de los Steelers está haciendo campaña para que los fanáticos, estudiantes y ex alumnos del Big Ten donen sangre. Está presionando especialmente para que los estudiantes y ex alumnos de Penn State hagan donaciones.

Freiermuth jugó en Penn State de 2018 a 2020.

«Es muy grande porque hay escasez de sangre», dijo Freiermuth. «Cada dos segundos en Estados Unidos la gente necesita sangre. Así que esto es obviamente importante.

«Con la escasez de sangre, animo a la gente a donar sangre».

Se aceptarán donaciones hasta el 5 de diciembre. Big Ten anunciará la escuela ganadora en el juego de campeonato de la conferencia el 6 de diciembre.

Para inscribirse para donar sangre para una escuela en particular, visite BigTen.Org/Abbott.