¡Pasos reales para llevar a cabo el mandato de Prabowo!

Jacarta – Ex Presidente General de la Juventud MuhammadiyahSunanto, agradeció el gran paso policia nacional que logró descubrir 197 toneladas drogas en varias regiones de Indonesia. Según él, este logro es una prueba clara de la seriedad de la policía en la erradicación de la circulación de mercancías ilícitas que amenaza desde hace mucho tiempo la seguridad social de la nación.

“Revelación de 197 toneladas de droga por Departamento de Investigación Criminal «La Policía Nacional es un gran logro y muestra la seriedad de las autoridades a la hora de erradicar los delitos relacionados con las drogas que han amenazado la resiliencia social de la nación», dijo Sunanto o familiarmente llamado Cak Nanto, en Yakarta, el jueves 23 de octubre de 2025.

Cak Nanto evaluó que este gran éxito fue una forma concreta de implementar las instrucciones del Presidente Prabowo Subianto, tal como consta en la Asta Cita número siete, enfatizó la importancia de erradicar las drogas en su conjunto.

Sin embargo, detrás de este gran logro, también destacó los hechos preocupantes detrás de las cifras. Según él, el tráfico de drogas en Indonesia ha entrado ahora en la fase del crimen organizado transnacional, y no sólo del crimen individual.

«Esto significa que, además de tomar medidas, el Estado también necesita fortalecer el sistema de prevención y rehabilitación. Además, cuando se descubrió que 150 niños eran sospechosos, fue una fuerte alarma de que las drogas habían penetrado en el espacio social más vulnerable, la generación más joven», subrayó.

Para evitar daños a la generación más joven, Cak Nanto enfatizó la importancia de fortalecer la educación y la alfabetización desde una edad temprana. Este esfuerzo, dijo, debe llevarse a cabo en las escuelas, los internados islámicos, los campus y las comunidades sociales para que la conciencia sobre los peligros de las drogas crezca de manera más efectiva que simplemente aumentar el castigo.

También cree que la Policía Nacional necesita fortalecer la colaboración intersectorial con BNN, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Asuntos Sociales y la sociedad civil. Además, también se debe fortalecer la supervisión de la circulación de bienes y las transacciones digitales mediante la tecnología y el trabajo integrado de inteligencia.

«Un enfoque humanitario para los usuarios y los niños involucrados. Los niños no son enemigos del Estado, son víctimas del sistema. Debe haber un programa de rehabilitación, no sólo encarcelamiento», afirmó Cak Nanto.

Además, enfatizó que la Policía Nacional debe ser más asertiva con los narcotraficantes y defender la transparencia en el manejo de los casos, para que la ciudadanía vea que se hace justicia sin discriminación.