Pasos estratégicos para fortalecer el ecosistema deportivo local en Pontianak

VIVA – Marca del equipo deporte de Indonesia, MolinosInauguró oficialmente su nueva tienda en Kota. Pontianak. Esta tienda, ubicada en Port 99, Jalan Komyos Sudarso No.99, es la duodécima tienda conceptual Mills en Indonesia.

La inauguración estuvo a cargo de Stevendy Tjen, Director de Ventas y Marketing de Mills, junto a su esposa, además de Hermawan Wongso y Juliani Subianto como Distribuidores Oficiales de Mills Pontianak.

También asistieron varios invitados, entre ellos Tjhai Chui Mei, y dos atleta que se convirtieron en embajadores de la marca Mills: Irmansyah (atleta corredor) y Mohamad Rizki (jugador de fútbol sala).

«Queremos acercar los productos Mills a la gente de Kalimantan Occidental, especialmente a Pontianak. Todos los artículos presentados aquí son las últimas colecciones, desde equipos de fútbol hasta ropa deportiva», dijo Stevendy Tjen.

Según Stevendy, abrir una tienda en Pontianak forma parte de los planes de expansión de Mills en varias regiones. Además de ampliar la red, también se espera que este paso fortalezca el ecosistema deportivo local mediante la disponibilidad de productos de fácil acceso.

Tjhai Chui Mie expresó su apoyo a la presencia de este medio. Consideró que esta iniciativa es una forma de contribución real al avance de la industria del deporte en la región.

«Aprecio el entusiasmo de los jóvenes que continúan desarrollando productos nacionales y llevando los nombres regionales al escenario nacional», dijo.

Mientras tanto, Hermawan Wongso, distribuidor oficial de Mills Pontianak, espera que esta tienda se convierta en un foro para que la gente de Kalimantan Occidental conozca más de cerca los productos deportivos locales. «Queremos brindar un espacio para que los fanáticos de los deportes vean y prueben varios productos Mills directamente», dijo.

Mientras tanto, el atleta de atletismo Irmansyah, uno de los embajadores de la marca, reveló que el apoyo de Mills ha sido una parte importante de su trayectoria profesional. «Me ayudó mucho el soporte de equipo de Mills mientras participaba en varios campeonatos nacionales e internacionales», dijo.

Lo mismo expresó también Mohamad Rizki, jugador de fútbol sala del Cosmo JNE. Dijo que la colaboración entre las marcas locales y los atletas indonesios era un paso positivo para mejorar los logros deportivos del país.

«Mills es el patrocinador de ropa de mi equipo. Esperamos que con Mills, mi equipo y yo podamos lograr aún más», dijo.