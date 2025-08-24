Pasha Ungu Open Voice sobre miembros virales de DPR Jogging en la sesión plenaria

VIVA – No hace mucho, el público se sorprendió por un video viral que mostraba a varios miembros del DPR bailando en medio del momento plenario. Esta acción de repente provocó una variedad de reacciones, desde críticas picantes hasta una sátira aguda de la comunidad.

Respondiendo al video viral, Sigit Purnomo Syamsuddin dijo alias Pague el Ungodquien ahora se desempeña como miembro del consejo, habló. Anteriormente, Pasha no incluía a los que se unieron al baile en la sesión plenaria y fueron alabados por los internautas. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Miembro de la Comisión VIII del Parlamento Indonesio, Pasha Ungu Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Dio una explicación desde una perspectiva interna, negó la suposición de que la acción ignoró sus deberes y responsabilidades. Como una figura pública que se sumergió en el mundo de la política, Pasha Ungu entendió la sensibilidad de la comunidad hacia el comportamiento de los representantes del pueblo. Comenzó su explicación enfatizando que todos los miembros del Consejo tenían plena conciencia de su papel.

«Creo que este DPR es definitivamente sensible porque uno de nuestros objetivos es hacer una ley cuyo destino es el mejor para las personas en todos los sectores», se citó Pasha Ungu del video que circulaba en las redes sociales, citado el domingo 24 de agosto de 2025.

Continuó, la acción de baile grabada por la cámara no era parte de la agenda principal del juicio, sino la espontaneidad que ocurrió después de que se completó el evento oficial.

«Bueno, sobre el baile en la sesión plenaria, en realidad es después de la actividad y hay entretenimiento de los hermanos menores de Unhan si no me equivoco en el segundo piso», explicó.

Según Pasha, el video viral podría causar malentendidos. Él cree que no existe la menor intención de otros miembros del DPR de ignorar sus nobles deberes. La acción de baile, en su opinión, fue un reflejo de otro lado más humano que los políticos.

«Creo que espontáneamente sí, no hay intención de los amigos y luego como si su nombre estuviera a la altura de la función de la función», dijo.