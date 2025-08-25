Pasha enfatizó que nunca declaró la renuncia de los miembros del DPR

Yakarta, Viva – Miembro Comisión VIII DPR RISigit Purnomo o Pasha ‘ungu’ enfatizaron que nunca declaró la renuncia del puesto de miembros de la junta.

Esto fue transmitido por Pasha que respondió a la cuestión de retirarse del DPR debido a su actitud silenciosa cuando otros miembros del consejo bailaron en el evento Sesión anual de MPR.

La actitud de Pasha más tarde viral Y asociado con la suposición de que renunciaría porque no quería unirse al DPR.

«Nunca he sentido que transmitiera la declaración de que renunciaré al DPR. Entonces, ¿qué debería aclararse?» Pasha dijo a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, el lunes 25 de agosto de 2025.

«Ahora, hoy hay muchos informes de medios de comunicación que luego pueden decir cualquier cosa, escribir cualquier cosa, compartir en cualquier momento cómo podemos manejar si entonces todo es gratis», continuó.

Pasha luego explicó, la posición de un miembro del Parlamento era una gran responsabilidad. También enfatizó que no decepcionaría la confianza que la gente le había dado.

«Tenemos responsabilidades, tenemos un gran mandato de la comunidad, especialmente mi distrito electoral, para representar sus aspiraciones. Bueno, si entonces un año no ha reproducido repentinamente, creo que es menos caballeros», explicó Pasha.