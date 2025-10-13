Paseo viral por olas se derrumba en Purworejo y 10 visitantes resultan heridos

PurworejoVIVA – Una atracción en el mercado nocturno popular de Purworejo, Java Central, se derrumbó repentinamente e hirió al menos a 10 visitantes. El terrible momento fue grabado por otros visitantes e inmediatamente se volvió viral en las redes sociales TikTok.

El incidente ocurrió en el mercado nocturno de Kaliboto Village, distrito de Bener, Purworejo, justo en la ruta Purworejo-Magelang, el sábado por la noche (10/11/2025). Los llamados paseos. rápido o las olas Banyu actuaron inicialmente como de costumbre, acompañadas de risas y vítores de los visitantes. Sin embargo, la emoción se convirtió en pánico cuando el poste de soporte del vehículo se rompió repentinamente, acompañado por el sonido de metal rompiéndose y gritos histéricos.

La atmósfera de los juegos mecánicos en el mercado nocturno del pueblo Purworejo, Java Central

El video de 54 segundos subido por la cuenta de TikTok @ifah..226 muestra los momentos en que el vehículo colapsó. Varios pasajeros fueron vistos tirados y tirados en el suelo, mientras que otros visitantes corrieron presas del pánico hacia el lugar.

El jefe de Kaliboto Kulon Hamlet, Samsudin (53), confirmó el incidente. Dijo que al menos 10 personas resultaron heridas, incluido su propio hijo, que también fue víctima.

«Sí, sé que después de que hubo noticias del adolescente RT 01/RW 4, inmediatamente fui al lugar con la policía del sector Bener y resultó que, gracias a Dios, estaba a salvo, mi hijo estaba bien, solo abrasiones normales», dijo Samsudin, el domingo (10/12/2025).

Según Samsudin, el incidente ocurrió alrededor de las 20.30 horas. Las víctimas fueron trasladadas inmediatamente al Centro de Salud Comunitario de Maron para recibir asistencia médica.

«Después de eso, fui al Centro de Salud Comunitario de Maron para buscar a mis residentes afectados por el desastre. Cuando llegué allí, vi que los residentes que fueron víctimas habían sido examinados y después de ser examinados, las víctimas fueron llevadas de regreso a sus respectivos hogares», explicó.

«Hubo alrededor de 10 heridos», añadió.

Una de las víctimas, Nabila Diningrum (16), residente de Kaliboto Kulon, dijo que inicialmente la ola oscilante giraba a velocidad normal. Sin embargo, cuando entró en la segunda rotación, más rápida, escuchó un sonido como si un perno estuviera a punto de soltarse. No mucho después, el pilar que sostenía la atracción se derrumbó repentinamente, por lo que saltó reflexivamente.

«Es sólo una herida normal en el estómago, parece como si hubiera sido golpeada por un alfiler de metal. Me llevaron al centro de salud para comprobar que estaba bien», explicó.