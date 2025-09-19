¡Pasemos este país pobre!

GorontaloVIVA – un miembro Gorontalo DPRD, Wahyudin MoriduEn medio del centro de atención después de que el video se distribuyó ampliamente en las redes sociales. En la grabación, Wahyudin hizo una declaración controvertida al llamarse a sí mismo para «Rob Dinero estatal para que el país se esté poniendo más pobre «.

En el video que se comparte con una cuenta X @Neveral0nely__, Wahyudin fue visto en el auto con una mujer. Afirmó estar en camino a Makassar, South Sulawesi.

Wahyudin fue visto usando vasos mientras conducía un automóvil. Él dijo: «Vamos a Makassar hoy para usar el dinero del estado. Simplemente robamos el dinero de este país. Lo gastaremos para que este país se esté poniendo más pobre». Los comentarios fueron seguidos por risas con la mujer sentada a su lado.

No solo eso, Wahyudin también afirmó estar con la mujer a la que llamó una relación ilícita o «abrazo«.

«Trayendo a Hugel directamente a Makassar usando dinero estatal. ¿Quién es Ji Wahyudin Moridu, miembro de la provincia de Gorontalo DPRD? Más tarde 2031 se detendrá», dijo.

La declaración de Wahyudin en el video de repente cosechaba la fuerte reacción de los ciudadanos. Muchos juzgan sus palabras inapropiadas para un representante de la gente, especialmente acompañado de reconocimiento con «relaciones ilícitas» con instalaciones estatales.

«Bueno, el final ha sido atrapado, esto es una disculpa y dice» Soy un error «… esos son los tipos de funcionarios en el país de Konoha si haces mal,«Comentó uno de los ciudadanos.

«La era ha avanzado, la tecnología es cada vez más sofisticada. En Indonesia, todavía hay funcionarios como este», dijo otro ciudadano.

«Esto no es eliminado de su posición por la fiesta donde los ruinales originales son la fiesta, la fiesta,«Dijo el ciudadano.

Este caso se suma a una larga lista de controversias que involucran funcionarios públicos en Indonesia. Sin embargo, los comentarios de un miembro del consejo estaban en el centro de atención porque involucraba la confianza pública en el organismo legislativo.