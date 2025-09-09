Pasaron 20 años, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo todavía están brillando antes de la Copa Mundial de 2026

Yakarta, Viva – Dos superestrellas mundiales de fútbol, Lionel Messi Y Cristiano RonaldoNuevamente en el centro de atención después de la cuenta de Fútbol Internacional 433 subió una comparación de fotos antiguas y las últimas con sus respectivos equipos nacionales.

La carga muestra cómo Messi y Ronaldo siguen siendo parte del escuadrón Equipo nacional de Argentina Y Equipo nacional de PortugalDos décadas después de su debut en la etapa mundial de fútbol.

Messi debutó en la Copa Mundial 2006 con Argentina, mientras que Ronaldo ya había aparecido en la Copa Mundial 2006 con Portugal. Ahora, a la edad de ya no jóvenes, ambos todavía están en uniformes del equipo nacional, incluso convirtiéndose en una cifra importante en calificaciones hacia 2026 Copa del Mundo.

«20 años después. Las épocas cambiaron, no … longevidad, definida,«Escriba la cuenta 433 en su información de carga.

Oportunidades para aparecer en la última Copa del Mundo

Muchos fanáticos creen que la Copa Mundial 2026 será la última etapa de Messi y Ronaldo. Si ambos aparecen realmente, el torneo en los Estados Unidos, Canadá y México puede ser un momento emocional de despedida para los dos íconos de fútbol modernos más grandes.

Los comentarios ciudadanos también inundaron la carga.

«Final de la Copa Mundial 2026 Portugal vs Argentina«Escribió un internautor imaginando un escenario de ensueño.

«CR7 y Messi es una cabra para sus respectivos fanáticos, así que no tenga que hacer un escándalo«Otro comentó.

«Disfrutemos de la última Copa del Mundo para ambos y Modric también«Escribió otro usuario que aludió a Luka Modric.

Dos leyendas eternas

Messi y Ronaldo no son solo una cuestión de trofeos o registros, sino también símbolos de consistencia y dedicación. Durante casi 20 años, ambos definieron la era del fútbol moderno con rivalidad que divide el mundo en dos grandes campamentos: los seguidores de los fanáticos de Messi y Ronaldo.

Ahora, el mundo del fútbol espera si los dos cerrarán su viaje en la Copa Mundial 2026 de una manera especial, tal vez incluso reuniendo a Argentina y Portugal en la final del sueño.