Pasaron 16 años, Ponari solía ser un pequeño multimillonario que ahora trabaja en un almacén de pollo

Jombang, Viva – El nombre de Muhammad Ponari Rahmatullah había sacudido a Indonesia en 2009. El niño de Jombang, Java Oriental, era viral porque se creía que tenía piedras mágicas que pudieran curar varias enfermedades. Miles de personas están dispuestas a hacer cola frente a su casa solo para obtener agua que ha sido sumergida por la piedra de Ponari.

Leer también: Ade Irawan murió, solicitud de Ponari, hasta que Helmy Yahya fue eliminado



En ese momento, fenómeno «Chamán«Ponari es realmente extraordinario. Su familia es repentinamente rica porque en un día puede ganar hasta cientos de millones de rupias. Su hogar siempre está lleno de personas de varias regiones, y algunos incluso vienen de la ciudad. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

Pero con el tiempo, la popularidad de Ponari se desvaneció. La piedra que se dice que es «mágica» ya no está llena, y su vida está volviendo lentamente a la normalidad.

Leer también: Aplicar el amante



Hace dieciséis años, Ponari tiene ahora 25 años. Ya no es un niño pequeño que solía ser el centro de atención en Indonesia. Su apariencia era muy diferente, su cuerpo era más fuerte y su rostro era más maduro. Desde 2020, Ponari ha publicado oficialmente un solo período al casarse con Aminatuz Zuroh, la mujer que conocía cuando trabajaba en una fábrica de bocadillos. Desde el matrimonio, fueron bendecidos con dos hijas.

Leer también: Propuesta de Ponari si ‘Shaman Sakti’, su amante es muy hermoso



Curiosamente, Zuroh inicialmente no sabía que el hombre con el que estaba saliendo era un Ponari que alguna vez había sido una escena se llamaba «Magia Chamán». Solo se enteró después de que sus amigos le dijeron. Ahora la pareja vive juntos en Jombang simplemente.

Ponari una vez intentó varios trabajos después de que su vida volvió a la normalidad. Se había convertido en vendedor, trabajando en una fábrica con una tarifa de Rp23 mil por día, para limpiar el gallinero durante tres días con un salario de RP300 mil. Ahora trabaja en un almacén de pollo en el pueblo de Mojokrapak, distrito de Tembelang, Jombang.

Aun así, el rastro de su pasado todavía está unido. Ocasionalmente, Ponari todavía abre prácticas de medicina alternativa, especialmente durante las vacaciones. También trató de probar el mundo del entretenimiento tratando de defender la comedia con la comunidad cómica de Jombang. Además, él y su esposa comparten activamente contenido en Tiktok a través de la cuenta @zurohponari, que muestra el momento de unión de su pequeña familia.

El fenómeno de Ponari es una prueba de cómo la viralidad puede cambiar drásticamente la vida de una persona. Del niño que se creía que era una magia para convertirse en multimillonario, ahora eligió vivir una vida normal con su esposa e hijos.