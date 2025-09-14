Pasará, el envío de flores de Rachel Ven se destaca después de la concurrida Tasya Farasya Sue para su esposo

Yakarta, Viva – Los rumores impactantes provienen de celebridades famosas, Tasya farasya. Según los informes, se había divorciado contra su esposo, Ahmad Assegaf, en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta.

Este problema se originó en una carga X de la cuenta @PaCarnyapedRII, quien afirmó obtener información directamente de sus familiares que trabajaban en la corte. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

«Tasya Farasya Ajuin se divorció de su esposo Wkwkwk Info A1 Families que trabajan en el Tribunal del Sur de Yakarta», escribió la cuenta, citada el domingo 14 de septiembre de 2025.

Tasya Farasya y Ahmad Assegaf

La noticia de repente hizo que el público se asombrara sobre la verdad. Porque, desde que se casó el 18 de febrero de 2018, la vida doméstica de Tasya y Ahmad siempre se ve armoniosa.

Las parejas que se conocen desde la adolescencia rara vez muestran signos de grietas, tanto en la vida personal como en las redes sociales. Por el contrario, ambos a menudo parecen íntimos en varios contenidos que comparten.

Sin embargo, este rumor está cada vez más en el centro de atención después de que los internautas lo conectan con el momento del cierre del negocio culinario de Tasya Farasya Golden Black Gourmet hace algún tiempo. En ese momento, recibió un ramo de flores de su mejor amigo, Rachel Vencon un breve mensaje pero lleno de significado.

«Pasará», complete el mensaje de Rachel.

Muchos ciudadanos juzgaron que la flor parecía ser una señal de un gran evento que Tasya estaba experimentando.

Aun así, hasta ahora Tasya Farasya y Ahmad Assegaf todavía eligieron el silencio. No hay una aclaración oficial dada por ambos. Esta actitud de silencio en realidad hace que los rumores roden salvajemente. La columna de comentarios sobre las cuentas de Instagram de Tasya y Ahmad estaba llena de ciudadanos que esperaban que las noticias no fueran ciertas.

«Plos de paz por el bien de mí», escribió internautas.

«¿Cómo es que Rachel hasta que envías flores? Membong Kenapss?» Otro dijo.

El matrimonio de Tasya Farasya y Ahmad Assegaf en 2018 se había convertido en un gran foco público. El evento que se celebró durante 7 días consecutivos se predijo como uno de los matrimonios de celebridades más lujosos en ese momento. Por lo tanto, este rumor de divorcio se siente sorprendente para muchas partes que han idolatrado durante mucho tiempo la armonía de ambos.

Ahora, el público todavía está esperando la confirmación oficial de Tasya Farasya y Ahmad Assegaf con respecto al tema de esta demanda de divorcio. ¿Es la noticia verdadera o simplemente chismes? Parece que solo el tiempo puede responder.