¡Pasar a la Copa del Mundo no es imposible!

Jeddah, Viva – Capitán Equipo nacional indonesio Jay idzes dijo la oportunidad de pasar a su equipo a 2026 Copa del Mundo No es imposible.

Leer también: Herve Renard quiere continuar la tradición de Arabia Saudita para jugar en la Copa del Mundo, ¿puedes pasar al equipo nacional indonesio?



En la primera conferencia de prensa previa al partido, la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026, Asia, el Grupo B contra Arabia Saudita el martes, Idzes dijo que la palabra correcta describió que la oportunidad era «difícil» y no «imposible».

«Sabemos que esto no será fácil. No es imposible, pero no es fácil. Creo que este será un gran partido entre dos grandes equipos. Grandes equipos, así que lo estamos esperando», dijo el jugador de Sassuolo en el King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah.

Leer también: Los jugadores de Arabia Saudita están preocupados por delante de enfrentarse al equipo nacional de Indonesia, entrenando fotos en el centro de atención



Indonesia enfrentará Equipo nacional de Arabia Saudita En el King Abdullah Sport City Stadium el jueves (9/10) a las 00.15 WIB. Los próximos tres días, lucharán contra Iraq en el mismo lugar el domingo (12/10) a las 02.30 WIB.



Jay Idzes, Indonesia vs China en las clasificatorias de la Copa Mundial de 2026

Leer también: Erick thohir vive umrah, reza para que el equipo nacional indonesio gane contra Arabia Saudita



Estos dos partidos se describen como el entrenador Patrick Kluivert como «dos partidos finales», dada la importancia del equipo de Garuda para lograr resultados positivos.

A partir de esta ronda, los tres equipos, cada uno que habitan dos grupos, competirán por dos boletos que calificarán automáticamente para la Copa Mundial 2026. Los dos equipos que califican son aquellos que ganaron el grupo. El segundo equipo clasificado avanzará a la ronda de clasificación de la quinta ronda, mientras que aquellos que terminen en tercer lugar caerán inmediatamente.

Para Idzes, esta es la segunda vez que pisó este estadio, después del primero en septiembre del año pasado en el partido inaugural de la ronda de clasificación de la Copa Mundial 2026.

En ese momento, Idzes y sus amigos se desempeñaron perfectamente bajo el liderazgo con un empate 1-1. Indonesia sobresale primero a través de Sandy Walsh, antes de ser equipado por Musab Al Juwayr.

«Creo que el año pasado, tuvimos muchos jugadores nuevos en el equipo, como yo. Tampoco he jugado mucho con el equipo nacional, y ahora un poco diferente. Hemos estado juntos un poco más. Sabemos un poco mejor cómo juegan todos, el sistema que queremos jugar», dijo Idzes, revelando la diferencia en la fuerza de Indonesia el año pasado y en este momento.