Pasantía en el DPR, este salario recibido por Mayang Lucyana

VIVA – Mayang Lucyana Dice su experiencia aprendizaje en la oficina DPR RI. Mayang, que estaba siguiendo la educación de pregrado fue colocada en el departamento de finanzas del Parlamento de Indonesia, por lo que sabía algunas cosas sobre las actividades de los trabajadores allí.

Sin embargo, Mayang era reacio a revelar todo lo que sabía al público. La razón es que hay muchas cosas que se convierten en privacidad y él como aprendiz tampoco puede saber todo en la oficina del DPR.

«En realidad, aunque yo (aprendizaje) en la sección de finanzas (DPR RI), pero sigue siendo privacidad», dijo Mayang Lucyana en un programa de entrevistas en televisión, citando un video de tiktok @aladdin_simba, viernes 5 de septiembre de 2025.

Intrigado por la experiencia de Mayang durante la pasantía, Nassar, como anfitrión, preguntó cuánto salario se obtuvo. Aunque solo como una pasantía, Nassar quería saber si Mayang obtuvo un salario de los resultados de su arduo trabajo.

«Mayang es la parte financiera, ¿está pagada o tomándola usted mismo como desees?» Preguntó Nassar.

El hermano menor del difunto Angel Vanessa enfatizó que no recibió un salario porque se unió al programa de pasantías independientes.

«Soy una pasantía independiente, así que no recibo un salario», dijo Mayang.

No solo un salario mensual, Mayang aparentemente tampoco obtuvo asignación e incluso dinero de transporte, así como empleados permanentes que trabajan en la oficina de DPR RI.

Como se sabe, últimamente el pueblo indonesio estaba furioso debido a la noticia de los aumentos salariales y las asignaciones para los miembros del parlamento indonesio. Pero como pasantía, Mayang Lucyana afirmó no obtener un centavo.

«Oh, no puedo obtener un salario, pero seguramente tengo una gran asignación. Preguntó Dewi Perssik.

«No», dijo Mayang.

Para obtener información, Mayang Lucyana Fitri, el hermano menor del difunto Angel Vanessa, se sometió a una pasantía en el Parlamento Indonesio como parte de su programa de conferencias en el Prof. Dr. Moestopo (Religioso), Departamento de Relaciones Internacionales.

Esta pasantía duró aproximadamente tres meses en la División de Administración de Relaciones Financieras y Públicas. Mayang tiene la tarea de ayudar a la coordinación, la administración, monitorear el presupuesto, para convertirse en un moderador durante la visita.

También tuvo la oportunidad de asistir a la sesión plenaria y se encontró con figuras políticas como Puan Maharani. Esta experiencia amplía su perspicacia y red, además de provocar su interés en el mundo político, a pesar de que sigue enfocado en las carreras musicales.