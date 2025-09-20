Pasajero retenido con metaqualona por valor de Rs 2.61 cr en el aeropuerto de Pune

El Departamento de aduanas ha arrestado a un pasajero por presunta posesión de metaqualona por valor de Rs 2.61 millones de rupias en el aeropuerto internacional de Pune, dijo el viernes un funcionario, informó la agencia de noticias PTI.
El pasajero, que había viajado en un vuelo de Air India Express desde Bangkok, Tailandia, fue atrapado el viernes, dijo el funcionario.
«Recibimos Intel sobre un pasajero en posesión de drogas. Lo interceptamos y encontramos una sustancia de cristal en su equipaje registrado. Una prueba de campo confirmó que era metaqualona, con un valor de Rs 2.61 millones de rupias en el mercado ilícito», dijo un oficial superior del departamento de aduanas, informó PTI.
El acusado ha sido arrestado bajo el Drogas narcóticas y sustancias psicotrópicas (NDPS) Ley, dijo.
Hashish por valor de Rs 1.1 Cr incautado en el distrito de Thane; uno sostenido
En otro caso, un hombre de 29 años fue arrestado por presunta posesión de más de 1 kg de hachís por valor de 1.1 millones de rupias en el distrito de Maharashtra Thane, dijo la policía el sábado, informó PTI.
Actuando en un aviso, el escuadrón antinarcótico puso una trampa en el Shilphata-Mumbra Road El 14 de septiembre e interceptó al acusado, Masud Badbuddin Ainarkar, dijo el inspector senior Rahul Maske, informó PTI.
Dijo que Ainarkar, originario de Ratnagiri, fue encontrado con el contrabando, supuestamente destinado a la venta.
Se registró un caso contra los acusados bajo disposiciones relevantes de la Ley de Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas, y ha sido remitido bajo custodia policial hasta el 23 de septiembre, dijo, informó PTI.
«Investigaciones preliminares Sugerir que el hachís pudo haber sido contrabandeado desde el extranjero. El acusado está siendo interrogado para determinar la red de distribución de origen y prevista «, agregó el funcionario.
Aduana se apodera de la hierba hidropónica por valor de Rs 20 millones de rupias en el aeropuerto de Mumbai
Mientras tanto, Mumbai Customs ha incautado la hierba hidropónica por valor de Rs 20 millones de rupias y moneda extranjera por valor de 26.37 lakh en tres casos separados en el Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj (CSMIA), dijo un funcionario el viernes el viernes PTI.
Las convulsiones y arrestos se hicieron en la noche intermedia del miércoles y jueves, dijo un funcionario.
En el primer caso, un pasajero que iba a Bangkok desde Mumbai fue interceptado y moneda extranjera Oculta en su bolsa de carrito se recuperó.
En los otros dos casos, se registró el equipaje de dos pasajeros que habían llegado de Bangkok, lo que condujo a la incautación de hierba hidropónica (una forma de marihuana) por valor de Rs 20.062 millones de rupias, dijo el funcionario, informó PTI.
Hasta 9.98 kg de malezas hidropónicas se incautaron del primer pasajero, y 10.08 kg de la droga narcótica del otro.
Ambos pasajeros fueron arrestados bajo la Ley de Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas (NDPS), dijo el funcionario.
(Con entradas de PTI)