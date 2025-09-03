Pasajero entregado a la seguridad de un comportamiento rebelde en el vuelo de Delhi-Kolkata







Un pasajero en Índigo El vuelo de Delhi-Kolkata el lunes fue entregado a la seguridad del «comportamiento rebelde» después de que se descubrió que se «portaba mal con la tripulación de la cabina y perturbaba a otros pasajeros».

La aerolínea dijo en un comunicado que también se presentó una queja formal de las autoridades pertinentes sobre el incidente.

«Somos conscientes de un incidente de comportamiento rebelde a bordo de Indigo Flight 6E 6571 que operan de Delhi a Kolkata el 1 de septiembre de 2025. Uno de los clientes a bordo, bajo la influencia del alcohol, se descubrió que se portaba mal con el equipo de la cabina y perturbaba a los compañeros pasajeros. En línea con los protocolos establecidos, el cliente se declaró mal a la que se les fue a la que la queja a la queja. Autoridades «, dijo un portavoz de índigo en un comunicado.

Dijo que Indigo mantiene una política de tolerancia cero hacia cualquier forma de disruptiva o abusivo Conducta y sigue comprometido a garantizar un entorno seguro, respetuoso e inclusivo para todos los clientes y la tripulación.

Las fuentes le dijeron a Ani que el pasajero exigió por primera vez que la tripulación de cabina le permitiera salir del avión para poder fumar. Dijeron que cuando se le negó su pedido, comenzó a pedirle a sus pasajeros que canten ‘Har Har Mahadev.’ «

Aunque la tripulación inicialmente logró calmarlo, luego descubrieron que llevaba una botella de refresco sospechoso de contener alcohol.

Las fuentes dijeron que negó mantener el alcohol en la botella, pero «admitió haber consumido alcohol antes».

Dijeron que mientras la tripulación hablaba con él, le pidió a un miembro de la tripulación que recaudara eslogan religioso.

Mientras tanto, el vuelo de índigo 6e 812 operando desde Nagpur A Kolkata el martes se encontró con una huelga de aves poco después del despegue, dijo un portavoz de la aerolínea, y agregó que debido a la requisito de inspección y mantenimiento necesarios de la aeronave, el vuelo ha sido cancelado por el día.

«Indigo Flight 6E 812 que funciona desde Nagpur a Kolkata el 02 de septiembre de 2025 encontró una huelga de aves poco después del despegue. Como un paso de precaución, los pilotos decidieron retroceder, y el vuelo aterrizó con seguridad en el aeropuerto de Nagpur», dijo el portavoz.





