Pasajera viral presuntamente experimentó acoso, aquí está la respuesta de Transjakarta

Jacarta – Viral en las redes sociales Instagram de un pasajero de autobús Transjakarta sospechoso de haber cometido un acto abuso agresión sexual por parte de pasajeros masculinos. Uno de los actos de acoso fue subido a la cuenta de Instagram @depokfeed.

En el vídeo de la cuenta, los pasajeros. Mujer admitió que experimentó acciones inapropiadas mientras se encontraba en la ruta de autobús 1A (Ayuntamiento-PIK).

El incidente se produjo cuando la víctima subió desde la parada de autobús de Monas y se sentó junto a un pasajero masculino.

«Según la declaración de la víctima, se quedó dormido durante el viaje. Sin embargo, cuando el autobús entró en la zona de PIK, la víctima se despertó y encontró que el hombre sentado a su lado sostenía y acariciaba su muslo. La víctima admitió que estaba en shock y guardó silencio antes de finalmente registrar el incidente», escribió el relato citado por ANTARA, el viernes 2 de enero de 2026.

Al respecto, PT Transjakarta lamenta el incidente de acoso sexual ocurrido en una de sus flotas de autobuses.

«Transjakarta está muy preocupada y lamenta el presunto acto de acoso que ocurrió el miércoles 31 de diciembre de 2025, alrededor de las 11.30 horas en la ruta de autobús 1A», dijo el jefe del Departamento de Relaciones Públicas y RSE de Transjakarta, Ayu Wardhani, en un comunicado en Yakarta.

Explicó que luego de recibir un reporte de malestar de la víctima a través del asistente en el campo, su partido se comunicó de inmediato con la víctima.

«Nos estamos comunicando con la víctima para confirmar su estado», dijo Ayu.

No sólo eso, también destacó el compromiso de Transjakarta de acompañar y apoyar a las víctimas en su camino. ruta legal.

«Creemos que la seguridad es un derecho de cada individuo», afirmó Ayu.

También invitó a todos los clientes a cuidarse unos a otros y preocuparse por los demás clientes.

«No dude en informar de inmediato cualquier acción que perturbe su comodidad a nuestros oficiales en el campo o a través del centro de llamadas 1500-102», dijo Ayu.