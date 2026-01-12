Pasado oscuro al descubierto, esta es la razón por la que Aurelie Moeremans lanza el libro Broken Strings gratis

Jacarta – Aurelie Moeremans recibió mucha atención y apoyo del público después de publicar un libro de memorias titulado Cuerdas rotas. El libro recoge el recorrido vital de Aurelie Moeremans desde la adolescencia hasta la edad adulta, que atraviesa muchos obstáculos.

Lea también: Aurelie Moeremans revela su amarga experiencia como víctima de Grooming, lo que tiene graves impactos en la víctima



Sin dudarlo, Aurelie Moeremans también reveló la historia de su historia de amor cuando era joven con un hombre que le doblaba la edad. Escribió sobre cómo su vida era muy triste y que a menudo se sentía herido psicológicamente. ¡Vamos, desplázate más!

Este libro, que se ha vuelto viral y se ha convertido en un debate público, se puede leer de forma gratuita. Hay dos versiones de libros digitales, a saber, inglés e indonesio. Aurelie afirmó que la razón para distribuir el libro de forma gratuita fue para que las personas que habían experimentado un destino como el de ella pudieran hablar.

Lea también: Perfil de Roby Tremonti, supuestamente la figura de Bobby en el libro Broken Strings de Aurelie Moeremans



Aurelie Moeremans espera motivar a la ‘Pequeña Aurelie’ para luchar por salir de una relación tóxica.

«La intención inicial era que, si pudiera salvar a otra “pequeña Aurélie», todo lo que me pasó no fue en vano. Lo publiqué porque sólo quería ayudar a las mujeres para que no tengan que vivir lo que yo viví», dijo Aurelie Moeremans en su columna de comentarios de Instagram, citada el lunes 12 de enero de 2026.

Lea también: El libro de Aurelie Moeremans sobre experiencias de cuidado infantil se vuelve viral, ¿Roby Tremonti se ofende?



Sinopsis del libro Las cuerdas rotas

Broken Strings es una memoria que cuenta el viaje de la vida de Aurelie desde la perspectiva de un sobreviviente. Este libro recorre las experiencias personales de Aurelie desde la niñez hasta la edad adulta, centrándose principalmente en las relaciones poco saludables que dejaron profundas cicatrices en su vida.

La historia comienza con la infancia de Aurelie, que transcurrió en Bélgica. Creció en condiciones limitadas y era conocido como una persona tranquila. Desde temprana edad, Aurelie se enfrentó a menudo a situaciones hostiles, que iban desde el acoso hasta entornos sociales hostiles.

Sin embargo, trató de sobrevivir y vivir su vida como un niño obediente y trató de hacer el bien.

Se produjeron grandes cambios cuando Aurelie entró en la adolescencia y tuvo la oportunidad de ingresar al mundo del entretenimiento en Indonesia. A partir de participar en un evento de búsqueda de talentos, se abrió la puerta a una carrera en telenovelas y publicidad.