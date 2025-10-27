Parvathy Thiruvothu protagonizará Next de Don Palathara

Actor ganador del Premio Nacional de Cine de la India Parvathy Thiruvothu está listo para encabezar Don PalatharaLa próxima aventura como director, coprotagonizada por el aclamado cineasta y actor Dileesh Pothan.

Thiruvothu, cuya actuación en “Take Off” (2017) le valió un Premio Nacional de Cine y mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de la India, aporta una trayectoria estelar al proyecto. El actor ha realizado actuaciones aclamadas en películas como “Bangalore Days” (2014), “Ennu Ninte Moideen” (2015), “Charlie” (2015), “Uyare” (2019) y “Virus” (2019). Hizo su debut en Bollywood junto a Irrfan Khan en “Qarib Qarib Singlle” (2017) y también es miembro fundadora de Women in Cinema Collective.

El proyecto marca la primera colaboración de Thiruvothu con Palathara y Pothan, dos de las voces creativas más respetadas del cine en lengua malayalam (la industria cinematográfica emblemática de la India en términos de contenido innovador) en la actualidad. Aunque los detalles sobre la trama se encuentran actualmente en secreto, la película se promociona como un drama lleno de emoción que se filmará extensamente en el estado de Kerala, en el sur de la India, y que comenzará la fotografía principal de manera inminente.

«Las películas de Don Palathara son un espejo de cómo vivimos y amamos, a menudo sin juicios ni ruidos. Entrar en ese tipo de mundo como actor es muy liberador», dijo Thiruvothu. «Sus películas tienen una cualidad poderosamente meditativa. Nos invita a participar activamente en la reflexión sobre cómo vivimos. Como actor, encuentro ese tipo de espacio estimulante porque exige que desaprendas la interpretación y simplemente seas. Esto también es increíblemente desafiante».

El actor añadió: «Trabajar con él ha estado en mi lista de deseos durante un tiempo y estoy encantado de que este proyecto haya llegado a mi camino. Y compartir la pantalla con Dileesh, alguien cuya sensibilidad creativa he admirado durante años, me parece una oportunidad de volver a ser estudiante».

El cine de Palathara es conocido por sus sutiles capas emocionales y su exploración de las relaciones humanas. Su trabajo anterior incluye “Family”, que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam en 2023así como “Everything Is Cinema” (2021), “Joyful Mystery” (2021), “1956, Central Travancore” (2019), “Vith” (2017) y su ópera prima “Shavam” (2015). Sus películas a menudo abordan realidades sociales complejas con un enfoque meditativo que evita juzgar.

Pothan, mientras tanto, se erige como una de las fuerzas más formables del cine malayalam. Como director, su debut “Maheshte Prathkaaram” (2016) ganó el premio a la mejor película en los premios Malayalam, al igual que su seguimiento “Thondimuthalum driksakshiyum” (2017). Ambas películas, protagonizadas por fahadh Faasil, establecen nuevos puntos de referencia para la narración en el cine malayalam. Como actor, pothhan es elogiado por su presencia moderada pero impactante en la pantalla en más de 60 películas.

Thiruvothu también está en “Storm”, la primera producción de la estrella de Bollywood Hrithik Roshan para Prime Vídeo. La serie de suspenso de alto riesgo, creada y dirigida por Ajitpal Singh (“Tabbar”, “Fire in the Mountains”), cuenta con un elenco de fuertes protagonistas femeninas y está producida por HRX Films de Roshan. Está previsto que la producción de “Storm” comience de forma inminente.