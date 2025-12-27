Partido de esta noche, calendario Persib Bandung vs PSM Makassar BRI Super League 2025-2026, ¿dónde se mostrará?

VIVA – El gran partido se presentará en el estadio Gelora Bandung Lautan Api cuando Persib Bandung entretener PSM Makassar en la continuación de la BRI Superliga 2025 2026. Este partido no es sólo un duelo entre dos equipos, sino que también determina la dirección de la máxima competición hacia el final de la primera ronda.

El encuentro Persib Bandung vs PSM Makassar es un partido pospuesto hasta la octava semana. Este duelo está programado para el sábado 27 de diciembre de 2025 a las 19:00 WIB y será una prueba crucial para la ambición de Maung Bandung de conquistar lo más alto de la clasificación.

Actualmente, Persib ocupa el segundo lugar en la clasificación con 31 puntos en 14 partidos. Están a sólo tres puntos del Borneo FC Samarinda, que todavía lidera con 34 puntos. La victoria sobre el PSM mantendrá la presión de Persib en la competición por el título a mitad de temporada.

El entrenador del Persib, Bojan Hodak, destacó que el partido contra el PSM no será fácil. Él cree que cada oponente siempre aparece con doble motivación cuando se enfrenta a Persib, incluido el PSM, que ahora viene con nuevos poderes.

«Tienen un nuevo entrenador y en los últimos partidos han conseguido buenos resultados. También tienen buenos jugadores. Este no es un partido fácil», afirmó Bojan Hodak durante una rueda de prensa en el estadio GBLA, el viernes 26 de diciembre de 2025, citado en el sitio web oficial de Persib.

Aun así, el técnico croata destacó que Persib está dispuesto a trabajar duro para obtener los máximos resultados. Hodak es muy consciente de la importancia de los tres puntos en este partido para mantener el impulso de su equipo.

El propio Persib llegó a este partido con mucha confianza después de lograr una importante victoria sobre el Bhayangkara Presisi Lampung FC la semana anterior. Los tres puntos adicionales hicieron que Persib ascendiera al segundo lugar y desplazara a Persija Jakarta de la máxima categoría.

Curiosamente, este partido también forma parte de los últimos tres partidos de Persib antes de que finalice la primera ronda. Después del PSM Makassar, Persib todavía tiene que enfrentarse a Persik Kediri y su eterno rival Persija Jakarta.

Capitán Persib, Marc Klockdeclaró abiertamente que su equipo no se conformaba con quedar en segundo lugar. El mediocampista naturalizado apunta a que Persib termine en lo más alto de la clasificación antes de que la competición entre en la segunda ronda.