Partido caótico entre Persepam y Perseba en Madura, los jugadores se golpean entre sí en el medio del campo

Pamekasan, VIVA – Finalizó el partido de prueba entre Persepam Pamekasan y Perseba Bangkalan que se celebró en el estadio Madura United Training Ground (MUTG), Pamekasan, Madura, Java Oriental. caótico. Varios jugadores de ambos equipos se vieron envueltos en enfrentamientos físicos e incluso se dieron puñetazos en el medio del campo.

El partido que tuvo lugar el domingo (21/12/2025) por la tarde se celebró en realidad como parte de los preparativos para los dieciseisavos de final de la Liga de la Zona 4 de Java Oriental. Sin embargo, el partido que se esperaba fuera un lugar para la maduración del equipo en realidad se convirtió en un incidente bochornoso que empañó el mundo del fútbol regional.

El caos involucró no sólo a los jugadores, sino también a los directivos de ambos equipos. Este incidente es lamentable para muchos porque se considera que ha dañado la imagen del fútbol local que actualmente intenta recuperarse y mejorar hacia un nivel más profesional.



Caótico partido Persepam vs Perseba en Madura Foto : Veros Afif/tvOne/Pamekasan

Ali, uno de los espectadores que siguió el partido en directo desde la grada, expresó su decepción por el incidente. Según él, este tipo de caos es muy perjudicial y daña el espíritu deportivo.

«Es necesario realizar una evaluación en el futuro para que no suceda algo similar, y esta es la primera vez que el partido en Pamekasan ha sido caótico», dijo Ali.

Mientras tanto, el director de Persepam Pamekasan, Abd Razak, se mostró reacio a dar más explicaciones sobre el incidente. Cuando lo confirmaron a través de un mensaje de WhatsApp, solo respondió brevemente: «Se acabó».

El vicepresidente del PSSI Askab de Pamekasan, Haqi, también admitió que no podía proporcionar información detallada. Dijo que la información que recibió todavía se limitaba a informes de las fuerzas de seguridad.

«Escuché noticias de las fuerzas de seguridad. Actualmente estoy en Yogyakarta, así que no puedo hacer comentarios extensos», dijo.

Mientras tanto, el presidente de KONI Pamekasan, Haji Faruk Ali, aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el enfrentamiento ocurrido en el partido de prueba entre Persepam Pamekasan y Perseba Bangkalan. (Informe de Veroz Afif, tvOne, Pamekasan)