Participará en la elección del presidente de Venezuela: Donald Trump







El gobierno de Estados Unidos atacó de Venezuela capital, Caracas, al menos siete veces a las 3.00 horas VET del sábado. Se produjeron múltiples explosiones y aviones que volaban a baja altura sobrevolaron Caracas mientras el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusaba inmediatamente a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista el sábado por la mañana que Estados Unidos tomará decisiones sobre lo que sigue para Venezuela después de capturar al presidente del país latinoamericano y sacarlo del país. «Estaremos muy involucrados en eso» en cuanto a quién gobernará el país, dijo Trump. «No podemos arriesgarnos a dejar que otro se presente y simplemente se haga cargo de lo que él dejó o dejó», dijo Trump. Maduro ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro. PIC/PTI

«Un par de muchachos fueron alcanzados, pero regresaron y se supone que estaban en muy buena forma. Lo recuperamos todo. Uno de ellos recibió un impacto bastante fuerte, un helicóptero, pero lo recuperamos. Tuvimos que hacerlo porque es una guerra». Triunfo respondió sobre las bajas estadounidenses en los ataques.

El gobierno venezolano lo calificó de “ataque imperialista” e instó a los ciudadanos a salir a las calles. Mientras tanto, el líder del partido gobernante venezolano, Nahúm Fernández, dijo que Maduro y su esposa se encontraban en su casa dentro de la instalación militar de Fuerte Tiuna cuando fueron capturados. «Ahí es donde bombardearon», dijo. “Y allí realizaron lo que podríamos llamar un secuestro del Presidente y de la Primera Dama del país”.

La UE, Rusia y Colombia critican la medida de EE.UU.

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, escribió en X: «En todas las circunstancias, deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Hacemos un llamado a la moderación». El presidente Gustavo Petro de ColombiaUno de los críticos más feroces de Trump, dijo que el gobierno colombiano convocó una reunión de seguridad nacional antes del amanecer del sábado y envió fuerzas de seguridad a la frontera en preparación para una posible “afluencia masiva de refugiados” desde la vecina Venezuela. Dijo que también llamaría al Consejo de Seguridad de la ONU a considerar «la agresión contra la soberanía de Venezuela y de América Latina. Sin soberanía no hay nación», escribió Petro en las redes sociales.

Nahúm Fernández, líder del partido gobernante venezolano, Partido Socialista Unido de Venezuela

Rusia El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó lo que llamó un “acto de agresión armada” de Estados Unidos contra Venezuela en un comunicado publicado en su canal Telegram el sábado. “Se debe garantizar a Venezuela el derecho a determinar su propio destino sin ninguna intervención externa destructiva, y mucho menos militar”, dice el comunicado.

Cuba, partidaria del gobierno de Maduro, llamó a la comunidad internacional a responder a lo que el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez llamó “el ataque criminal”. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán también condenó los ataques.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente