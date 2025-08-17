Participantes en auge, 1,175 nadadores jóvenes animados al segundo concurso de natación GBK Fun 2025

VIVA – Bung Karno (Gbk) Volver para convertirse en el hogar del espíritu de los deportes indonesios. Este año, el estadio acuático GBK es el evento 2nd GBK Diversión Competencia de natación 2025Una fiesta de deportes acuáticos que está presente es más animada que la primera edición.

El evento que tuvo lugar del 16 al 17 de agosto de 2025 también fue una dulce ofrenda para animar el 80º Día de la Independencia de Indonesia.

En medio de una atmósfera nacional, la competencia nadar Este es un símbolo de unión, deportividad, así como grandes esperanzas para el nacimiento de nuevos talentos.

No solo presentando competiciones para grupos de edad joven, el comité agregó la categoría maestra, que es una nueva atracción.

La presencia de esta categoría parece confirmar que la natación no es solo un logro deportivo, sino también el estilo de vida de la sociedad moderna.

Director del Presidente PpkgbkRakhmadi A. Kusumo, se convirtió en la figura central detrás del evento. Con su visión y liderazgo, GBK puede presentar eventos que no solo son prestigiosos, sino que también tienen un valor educativo.

«Alhamdulillah, hoy de PPKGBK puede celebrar este evento. El comité logró mostrar acciones extraordinarias», dijo Rakhmadi con Orgullo.

Más que una competencia, este evento también es un lugar de entrenamiento desde una edad temprana. Rakhmadi enfatizó que las actividades más a menudo como esta se celebraban, más fuerte es la base de la nación en el futuro.

«Creemos que cuanto más a menudo se realizan actividades, más fuerte es la base del futuro del pueblo indonesio. El impulso del 80 aniversario de la República de Indonesia da más sentido: el entusiasmo, la unión y la deportividad deben ser confirmados», dijo.

El entusiasmo de la comunidad es una prueba real. Este año, 1,175 participantes participaron. Este número saltó bruscamente de alrededor de 600 participantes en la edición inaugural. Esta figura es un espejo de que la natación es cada vez más popular, especialmente entre los niños de primaria.

Rakhmadi tampoco olvidó expresar su gratitud al público. Para él, el apoyo comunitario es la energía principal que hace que este evento se ejecute con éxito.

«Este evento es una forma de agradecimiento a la audiencia de GBK y al pueblo indonesio. Gracias a todos los amigos por el apoyo de este evento», dijo.

No solo una competencia, esta competencia también es un espacio para que los exploradores de talentos encuentren nuevas semillas. Algunos representantes de Aquatic Yakarta y PB Aquatic Indonesia presentan seriamente que este evento se considera importante para el futuro de los deportes de natación indonesios.

La discusión también se desarrolló más a fondo. Rakhmadi dijo la importancia del apoyo del plan de estudios escolar para actividades deportivas. Citó un sistema en el extranjero, donde los deportes de natación pueden abrir oportunidades de becas y logros académicos.

«Esperamos que esta actividad no solo se detenga en GBK, sino que también sea apoyada por las escuelas en el futuro. De esa manera, la natación puede ser un logro importante para los hijos de la nación», enfatizó.

La atmósfera familiar también se vio en las gradas del estadio acuático. Los vítores de la audiencia se integraron con el entusiasmo de los participantes, creando una atmósfera festiva que agregó más valor que este evento.

Para Rakhmadi, el éxito de este evento no solo radica en el número de participantes o en el funcionamiento suave del evento, sino también en los valores de la unión. GBK no es solo una arena, sino en casa para las personas que aman los deportes.

Bajo su liderazgo, PPKGBK continúa comprometiéndose con presentar actividades inspiradoras y sostenibles. El 2do GBK Fun Swimming Competition 2025 es solo una de las pruebas reales de la dedicación de Rakhmadi para revivir el espíritu de los deportes de la nación.

«La segunda competencia de natación GBK Fun no se trata solo de competiciones, sino también de construir entusiasmo, unión y oportunidades para que la generación más joven se desarrolle a través de la natación», concluyó.