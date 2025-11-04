Participan 38 finalistas de todas las provincias de Indonesia: esta es la lista de campeones embajadores del DPD RI de 2025

Jacarta – Consejo Representativo Regional Republicano Indonesia (DPD RI) celebró la Gran Final Embajador DPD 2025. Esta actividad es parte de una serie de conmemoraciones por el 21º aniversario del DPD RI, así como un esfuerzo para fortalecer el papel de la generación joven como rostro de la región e impulsor de la agenda de desarrollo nacional en línea con la Asta Cita del presidente Prabowo Subianto.

El presidente del DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, dijo que el evento de selección de embajadores del DPD fue una continuación del programa de premios del DPD, en el que anteriormente se seleccionaron héroe local Y campeón local de diversas regiones del país. Se espera que los embajadores del DPD sean un puente de comunicación entre el DPD RI y las comunidades de todos los rincones del país.

“Esta noche daremos un escenario a los jóvenes indonesios de las regiones, de las aldeas, de todos provincia y ciudades de Indonesia para convertirse en una especie de embajador del DPD», dijo Sultan en Balai Sudirman Yakarta, el lunes 3 de noviembre de 2025.

Según Sultan, los embajadores del DPD recibirán conocimientos sobre el papel institucional y estratégico del DPD RI para que puedan ayudar a ampliar la comprensión pública de las funciones y deberes de la institución representativa regional.

«Nuestra posición actual está comprometida a garantizar que el programa Asta Cita del presidente Prabowo pueda tener éxito más rápidamente. Debido a esto, muchas actividades y opiniones del DPD se llevan a cabo en las regiones. A través de estos embajadores, se espera que el DPD RI sea más conocido y más cercano a la comunidad», explicó.

Sultan enfatizó que la existencia de embajadores del DPD es un paso estratégico para fortalecer la representación regional y garantizar que la sinergia entre los gobiernos central y regional esté en línea con la visión de un desarrollo nacional inclusivo y basado en la región.

Antes de la gran noche final, todos los finalistas del Embajador del DPD 2025 habían pasado por un período de cuarentena en Yakarta durante cuatro días. Durante este período, los participantes recibieron diversas capacitaciones, que van desde la comprensión de las instituciones del DPD RI, el liderazgo y la comunicación pública hasta el conocimiento nacional.

Se enviaron un total de 38 finalistas de todas las provincias de Indonesia (dos representantes de cada provincia) que fueron previamente seleccionados mediante un proceso de audiciones en las regiones. Compiten para mostrar sus habilidades intelectuales, personalidad y compromiso de servicio a la región.