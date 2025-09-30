Partes de pestañas pesadas de Delhi, ahoga el tráfico







Pesado lluvias El martes, azotó partes de la capital nacional y la lluvia combinada con el tráfico de la temporada festiva causó una gran interrupción en Delhi, dijeron las autoridades, informó el PTI.

Los viajeros lucharon con largos atascos de tráfico y congestión en rutas clave, dijeron.

Las redes sociales se inundaron con informes de gruñidos de tráfico, particularmente cerca del Parque Tikona cerca de Jamia Millia Islamia, y una atascos de 25 minutos en el paso elevado cerca del Hotel Radisson en NH-48, que afectan a los conmutadores que viajan de Delhi a Gurugram.

También se informó un tráfico pesado en el noroeste de Delhi, con áreas alrededor de Netaji Subhash Place en Pitampura y grandes tramos de la carretera de anillo exterior que presencian vehículos de movimiento lento, según el PTI.

Si bien la precipitación proporcionó cierto alivio del reciente hechizo del clima húmedo, agravó los problemas de viaje en toda la ciudad. En el sur de Delhi, ocupado caminos como Mahatma Gandhi Road, NH-48, y el Capitán Gaur Marg de Lajpat Nagar experimentaron una congestión severa.

«El tráfico era un parachoques en Mathura Road, Old Rohtak Road, partes de Ito y el tramo de Mahatma Gandhi Road hasta Gt Karnal Road», publicó un viajero en las redes sociales.

Según el Departamento de Meteorología de la India (IMD), se esperaba que la temperatura máxima del martes se asentaría alrededor de 35 ° C, mientras que el mínimo se registró a 28.7 ° C – 5.4 grados por encima de lo normal. La humedad relativa fue del 74 por ciento a las 8:30 a.m.

El IMD pronosticó un cielo generalmente nublado con lluvia o llovizna durante todo el día.

El índice de calidad del aire de Delhi (AQI) se registró a las 114 a las 8 a.m., colocándolo en la categoría ‘moderada’, según los datos de la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB). La policía de tránsito aconsejó a los viajeros que planifiquen sus viajes con anticipación y eviten las carreteras anegadas siempre que sea posible, según el PTI.

Mientras tanto, al menos cinco vuelos fueron desviados en el aeropuerto de Delhi el martes por la tarde debido a condiciones climáticas adversas en la capital nacional, según un funcionario, informó la agencia de noticias.

Las fuertes lluvias azotaron partes de Delhi-NCR el martes y las aerolíneas emitieron avisos de que las operaciones de vuelo podrían verse afectadas.

El funcionario dijo que cinco vuelos que aterrizarían en el aeropuerto de Delhi fueron desviados a Jaipur entre las 12.15 p.m. a las 12.30 p.m.

«Actualmente, la lluvia persistente y las tormentas eléctricas están afectando a Delhi, lo que lleva a posibles demoras en las operaciones de vuelo. Nuestros equipos están monitoreando de cerca la situación para garantizar que su viaje se reanude tan pronto como las condiciones mejoren». Índigo dijo en una publicación en X a las 12.49 p.m.

(con entradas PTI)





