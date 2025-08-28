Partes de pestañas de pestañas pesadas de Kerala, alerta de naranja emitida en 6 distritos







Pesado lluvias El jueves azotó partes de Kerala, causando anegamiento, un aumento en los niveles de agua de presas y deslizamientos de tierra en algunas partes del estado, con el IMD emitiendo una alerta de naranja en seis distritos para el día, informó el PTI.

El Departamento de Meteorología de la India (IMD) emitió una alerta de naranja en los distritos de Ernakulam, Thrissur, Kozhikode, Wayanad, Kannur y Kasaragod del estado.

También emitió una alerta amarilla en cinco distritos: Pathanamthitta, Idukki, Palakkad y Malappuram, para el día.

Una alerta de naranja significa una lluvia muy fuerte de 11 cm a 20 cm, y una alerta amarilla significa fuertes lluvias entre 6 cm y 11 cm.

En Wayanad, las intensas lluvias resultaron en pesadas deslizamientos de tierra En el Pass de Thamarassery, bloqueándolo por completo.

Más tarde fue autorizado para el movimiento de tráfico de emergencia debido a los esfuerzos colectivos del público y las diversas autoridades, dijo la administración del distrito, según el PTI.

Las autoridades inspeccionaron el sitio de deslizamientos de tierra, donde enormes rocas erosionadas, tierra y árboles cayeron desde una altura de 30 metros, dijo.

Los funcionarios del distrito también dijeron que había la posibilidad de más deslizamientos de tierra en el área.

Está previsto que un comité de expertos visite el área para explorar formas de evitar la posibilidad de un gran deslizamiento en el futuro.

En los distritos de Pathanamthitta, Idukki, Thrissur, Palakkad y Wayanad, los niveles de agua en varias presas subieron a la «tercera etapa de alerta», según el PTI.

El Imd También advirtió sobre la posibilidad de fuertes vientos en varias partes del estado y aconsejó al público que estuviera vigilante.

También aconsejó que las actividades de pesca a lo largo de las costas de Kerala-Lakshadweep los jueves y viernes y fuera de la costa de Karnataka hasta el 1 de septiembre debido a la probabilidad de fuertes vientos y mal tiempo, informó el jueves la agencia de noticias.

Mientras tanto, varias áreas bajas y campos agrícolas se inundaron el jueves en el distrito de Kamareddy de Telangana después de la lluvia torrencial.

Los rivuletos y otros cuerpos de agua estuvieron en spate después de fuertes lluvias en Kamareddy, Medak y otros distritos desde el miércoles por la mañana, lo que resultó en la interrupción de los vínculos de la carretera entre las aldeas.

El Ministro Principal, Revanth Reddy, realizaría el jueves una encuesta aérea de los distritos donde se reportó fuertes lluvias, según un comunicado oficial.

El Ejército indio dijo que su personal está realizando medidas de ayuda, incluida la evacuación de ciudadanos varados, distribuyendo material de ayuda y reubicando a las familias en áreas más seguras en el distrito de Medak, utilizando botes especializados, equipos esenciales y tropas calificadas.

(con entradas PTI)





