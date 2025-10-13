Parrot Analytics e ICEX revelan el dominio del contenido español

España ha descubierto cómo convertir su talento creativo en un negocio global serio. En una presentación conjunta en mipcomempresa líder en investigación de entretenimiento Análisis de loros y entidad española de Comercio e Inversiones ICEXreveló nuevos datos que muestran al país del sur de Europa como una de las fuentes de contenido exitoso más eficientes y confiables del mundo.

Estimulada por generosos incentivos federales y regionales, la producción ha experimentado un auge en España, con más espectáculos aumentando tanto en términos de calidad como de volumen. La inversión activa del gobierno español en la industria cinematográfica y televisiva ha impulsado a los creadores locales y también ha atraído producciones extranjeras para rodar en España. Un número creciente de productores latinoamericanos también están estableciendo puestos de avanzada en Madrid en un intento por aprovechar los incentivos, el caché y los tratados de coproducción del país con varios países.

España incluso abrió una oficina de soporte en Singapur para impulsar su presencia en Asia, donde la demanda aumentó un 63% respecto al año pasado, según un informe que se revelará en la conferencia anual en Cannes. El aumento en Asia incluye ganancias destacadas en Singapur (+127%), China (+75%) e India (+61%).

«Los streamers necesitan apuestas confiables», dijo Jaime OteroVicepresidente de asociaciones, Parrot Analytics. «La tasa de acierto del 26,1% en España (la más alta de Europa y América Latina, solo superada por Corea) combinada con una demanda asiática del 63% y un claro impacto de los suscriptores en todos los principales servicios de streaming, muestra una lista que es amplia y rentable. Este nivel de conocimiento, que vuelve a arriesgar la inversión, aumenta las ventajas financieras y separa a los líderes del resto».

“Estos datos son la prueba definitiva de que nuestra inversión estratégica en el sector audiovisual está aportando un notable retorno a España”, afirmó Luis Mayoral Gabaldón, director de Industrias Creativas del ICEX.

«Una tasa de éxito de clase mundial no es un accidente; refleja un enfoque nacional deliberado en la excelencia y la innovación. Hace unos años, demostramos que nuestras producciones podían escalar y viajar más allá de nuestro mercado local; ahora estamos demostrando una conexión de nuestro contenido entre audiencias, plataformas, territorios y géneros en la que nuestros socios globales pueden confiar».

Otero señaló que la industria audiovisual española ya no depende de unos pocos éxitos como hace algunos años, sino que ofrece una diversidad más amplia de contenidos que funcionan bien en todas las plataformas y regiones. El año pasado, “La sociedad de la nieve”, de JA Bayona, nominada al Oscar, netflix serie exitosa “Money Heist” y Vídeo principalLa “Reina Roja” impulsó el éxito del contenido en español a nivel mundial.

“La proporción de títulos españoles que representan el 80% de los ingresos globales de streaming de España casi se ha duplicado desde 2020 (del 7,0% al 13,5% en el primer semestre de 2025)”, según el informe.

Los detalles revelados en Mipcom el 13 de octubre incluyeron lo siguiente:

Participación en ingresos globales: España representa el 6,47% de los ingresos globales por streaming en idiomas distintos del inglés (período 2022 a 2025 H1)

Prime Video: “Apocalypse Z: El principio del fin” es la película número uno en lengua no inglesa en adquisición de suscriptores a nivel mundial desde 2024, con un total de 1,1 millones de suscriptores globales involucrados en su primera ventana (durante las primeras 13 semanas posteriores al lanzamiento).

Disney+: “Invisible” y “Cristóbal Balenciaga” se ubicaron cada una entre las 15 mejores series no inglesas en términos de adquisición y retención en sus primeras 13 semanas.

Netflix: “Carlos Alcaraz: A mi manera” fue el top 5 de documentales en lengua no inglesa en adquisición en sus primeras 10 semanas

El análisis de este año se basa en la Línea base de ingresos de $5.1 mil millones reportada en MIPCOM 2024 reflejando el cambio táctico de España de la promoción al ROI (Retorno de la Inversión) validado por datos.

Mipcom se realizará del 10 al 16 de octubre.