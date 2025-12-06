Park Na Rae es sospechosa de realizar prácticas médicas ilegales después de ser acusada de violencia contra un ex gerente

VIVA – Nombres de comediantes y celebridades populares de Corea del Sur, Prik era RaeameActualmente está en el centro de atención después de que Dispatch publicara un informe de investigación sobre su presunta participación en prácticas médicas ilegales. Este hallazgo se produce pocos días después de que su ex gerente acusara a Park Na Rae de intimidación, violencia y falta de pago de salarios. La propia Park Na Rae lo negó y calificó la acusación de unilateral.

Sin embargo, Dispatch publicó más tarde pruebas que, según afirmaban, mostraban prácticas médicas ilegales, específicamente el uso de drogas e infusiones administradas no en un centro médico, sino en una unidad de vivienda. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Infusiones caseras y presuntas violaciones a la ley

Dispatch cuestionó la razón por la que Park Na Rae recibió un goteo intravenoso en una casa normal, como se ve en las fotos que revelaron. De conformidad con el artículo 33 de la Ley Médica de Corea, los procedimientos médicos remunerados no pueden realizarse en lugares que no sean instituciones médicas autorizadas. El lugar de infusión que se muestra en la imagen es solo una oficina en Ilsan, no un centro de salud.

Los medicamentos vistos en este lugar tampoco estaban almacenados en un armario especial, sino en simples maletas, lejos de los estándares adecuados de almacenamiento médico.

La apretada agenda es una excusa, pero plantea interrogantes

Se sabe que Park Na Rae tiene una agenda muy ocupada. Sólo en octubre trabajó 415 horas, una media de más de 13 horas diarias, incluidos festivos. Sin embargo, Dispatch cuestionó por qué, con agendas tan ocupadas, Park Na Rae estaba dispuesta a conducir 28 kilómetros hasta Ilsan para recibir una infusión, a pesar de que podía visitar muchas clínicas oficiales cerca de su casa.

El papel de ‘tía’ de Miss Lee y mensajes de conversación que revelan nuevos hechos

Las sospechas se hicieron más fuertes cuando Dispatch revisó la conversación de mensajes entre el manager de Park Na Rae y una mujer llamada «tía», que resultó no ser doctora.

En un mensaje fechado el 8 de abril de 2025, la “tía” admitió haber recolectado recetas para un suministro de medicamentos para dos meses. También preparó pastillas para dormir, que más tarde se descubrió que no eran sólo pastillas para dormir, sino medicamentos clasificados como agentes psicotrópicos, es decir, antidepresivos.