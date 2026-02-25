Park Min-young y Wi Ha-jun en el thriller de Prime Video ‘Siren’s Kiss’

¿Es una asesina o la están incriminando? Esa es la pregunta central de “Siren’s Kiss”, el nuevo thriller romántico de Studio Dragon que llegará a Prime Video el 2 de marzo.

Dirigida por Kim Cheol-gyu, cuyos créditos anteriores incluyen “Celebrity” y “Flower of Evil”, la serie se centra en tres personajes entrelazados: Han Seol-ah, un cautivador subastador de arte sospechoso de ser un asesino en serie; Cha Woo-seok, un investigador de seguros atraído a su órbita a pesar de sus sospechas; y Baek Jun-beom, un heredero del conglomerado rodeado de secretos. El elenco está encabezado por Park Min-young (“Cásate con mi marido”, “Qué le pasa a la secretaria Kim”), Wi Ha-jun (“El juego del calamar”) y Kim Jung Hyun (“Aterrizaje forzoso sobre ti”, “Sr. Queen”).

Para Kim, el proyecto representó una oportunidad para llevar sus instintos creativos al límite. «Desde el inicio del primer episodio hasta el cierre del último, la tensión nunca cede», dice, describiendo la serie como una serie llena de «conceptos nuevos, narraciones impredecibles y una composición visual sorprendente». Añade que el género «permite y exige que un director exprese plenamente su visión creativa, su imaginación y su estilo personal», y califica la oportunidad de dirigir el proyecto como «un tremendo golpe de suerte».

Park, que asume un papel marcadamente diferente al de su trabajo anterior, describe a Han Seol-ah como “una mujer que se ha confinado dentro del hielo”. Para capturar la dualidad del personaje (un exterior pulido y profesional que enmascara una profunda oscuridad interior), la actriz hizo ajustes físicos y psicológicos deliberados durante la producción. Bebía casi tres litros de agua al día y, reflejando la desolación emocional del personaje, evitaba cualquier cosa más sustantiva. «Han Seol-ah es una mujer que emocionalmente ha dejado de nutrirse», explica Park. “Rodeada de repetidas tragedias, sobrevive únicamente con agua y alcohol”. También empleó el registro vocal más bajo que pudo producir, añadiendo un ligero suspiro a su interpretación, una salida que ella describe como algo que no se parece a nada que haya intentado antes.

En cuanto al estilo, Park se basó en la investigación de subastadores del mundo real para desarrollar una apariencia que rastreaba los cambiantes estados emocionales de Seol-ah. Los colores fuertes y los materiales atrevidos definieron la personalidad pública del personaje, mientras que los tonos neutros y las siluetas esbeltas aparecieron en sus momentos más privados. «En comparación con los looks de oficina que he mostrado antes, quería transmitir una sensibilidad más vanguardista», dice.

Wi Ha-jun, quien dice que leyó todo el guión de una sola vez, algo que describe como inusual para él, se sintió atraído tanto por la tensión de la serie como por su resaca de calidez. «Aunque la serie es densa y está llena de tensión, también transmite calidez y un sentido de compasión humana», dice, sugiriendo que el programa podría ofrecer a los espectadores «una sensación de curación simplemente con mirar». Su enfoque de las secuencias de acción del personaje fue igualmente considerado; En lugar de priorizar la técnica, se centró en lo que cada movimiento podía revelar emocionalmente. «Quería que cada movimiento revelara su estado emocional, su forma de pensar y su relación con la persona a la que se enfrenta», dice.

Mientras tanto, Kim Jung-hyun gravitaba hacia la inestabilidad en el núcleo de Baek Jun-beom. «Su comportamiento cambia dramáticamente dependiendo de la situación. A veces trata a las personas como objetos; en otras, muestra una calidez casi excesiva», dice el actor. Destila la relación del personaje con Han Seol-ah en una sola imagen: «Si Han Seol-ah es el sol, Baek Jun-beom es Ícaro».

La dinámica tripartita entre los personajes, sugiere Park, desafía una categorización fácil. «Su relación no comienza con calidez o afecto. Comienza con emociones más cercanas al resentimiento», dice. «No se caen bien, pero no pueden evitar querer volver a verse». Wi Ha-jun describe la conexión del trío como si existiera en «un límite precario entre la sospecha, el amor y la obsesión». Kim Jung-hyun lo compara con una cadena: una que, manipulada con descuido, podría romperse o enredarse, pero manejada con cuidado, aún podría desenredarse.

La serie hace un uso extensivo del escenario de una casa de subastas de arte, y Kim Cheol-gyu dice que las posibilidades visuales que presentaba ese entorno fueron fundamentales para la identidad de la producción. «A lo largo de la serie aparece un número notable de obras de arte, quizás más que en cualquier drama hasta la fecha», señala, y agrega que estas obras «interactúan orgánicamente con la psicología, el vestuario y los estados emocionales de los personajes». Park señala que la producción empleó una lente de cámara que no se había utilizado anteriormente en los dramas coreanos, lo que ella cree que contribuyó a una apariencia que describiría con una sola frase: “peligrosamente hermosa”.

Una secuencia particular en el Episodio 5, en la que los tres personajes chocan por primera vez, destacó tanto para el director como para el elenco como un punto culminante de la producción. “Al ver la edición final con la música superpuesta, recuerdo haber pensado: ‘¿Realmente dirigí esto?’”, dice Kim Cheol-gyu. En términos más generales, señala que el equipo creativo presionó por música “completamente única para esta serie” y expresa confianza en que la banda sonora atraerá mucha atención tras su lanzamiento.

“Siren’s Kiss” es una producción de Studio Dragon. La compañía, una subsidiaria de CJ ENM, está detrás de títulos como “Crash Landing on You”, “The Glory”, “Queen of Tears” y “Marry My Husband”, entre otros.