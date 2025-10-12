Park Circus se encargará de Warner Classics en Francia y presenta Lumière Slate

Potencia del repertorio con sede en el Reino Unido parque circo ha asegurado la distribución francesa de Warner Bros.’ biblioteca de películas clásicas, confirmó el director ejecutivo Doug Davis a Variedad por delante de la internacional Mercado de cine clásico (MIFC) en Lyon.

«Distribuiremos la biblioteca de películas clásicas de Warner Brothers en cines en Francia; este es un territorio completamente nuevo para nosotros en nuestra asociación con Warner Bros. Nos sentimos muy honrados de ser los custodios de estas bibliotecas patrimoniales», dijo Davis.

El acuerdo alinea el mercado francés con las asociaciones existentes con Warner de Park Circus en el Reino Unido y otros territorios y subraya la creciente confianza que los principales estudios están depositando en la empresa.

Si bien Park Circus ha trabajado durante mucho tiempo con el Festival de Cine Lumière – una celebración de ocho días del cine antiguo y nuevo – y su MIFF, el mercado más grande del mundo dedicado al cine patrimonial, esta edición marca la primera vez que Park Circus se asocia oficialmente con el mercado.

Para Davis, el momento era el adecuado. «Creo que es una combinación del festival y el Marché que van viento en popa: más delegados, más invitados de honor. Nuestra misión en la vida es llevar las películas clásicas de regreso a la pantalla grande, principalmente a donde pertenecen», dijo.

Para Lumière, Park Circus ha presentado una programación de 24 títulos, entre ellos michael mann los títulos “Heat” y “Thief”, vinculados al homenaje al Premio Lumière de este año, junto con “Into the Wild” de Sean Penn, proyectada en relación con su aparición como invitado de honor en el festival.

Más de una docena de títulos son películas de Martin Ritt, que van desde “El espía que vino del frío” y “Paris Blues” hasta “Murphy’s Romance” y “Nuts”, como parte de la celebración de Lumière del icónico director de Hollywood.

“Heat”, que celebra su 30 aniversario, cerrará el festival con una nueva restauración 4K. “Thief”, también presentada en una versión restaurada en 4K, es la versión del director de la película, supervisada y aprobada por Mann. “Into the Wild”, aunque no es una restauración, se proyectará en una nueva copia con subtítulos en francés financiada por Park Circus, lo que le permitirá circular por los territorios de habla francesa después del festival.

La combinación de restauraciones de prestigio de los principales estudios y títulos redescubiertos ilustra la magnitud de las oportunidades en el mercado patrimonial, que se extiende mucho más allá de los festivales y las salas de repertorio: durante la pandemia, y más tarde en medio de las huelgas de Hollywood, los multicines recurrieron a títulos clásicos para llenar las pantallas, lo que provocó un aumento de la demanda que, según Davis, no ha disminuido.

«Puedo informar felizmente que no ha desaparecido. Los multicines están encantados con la forma en que se están desempeñando los clásicos», dijo, señalando que el resurgimiento atrae no sólo a audiencias mayores sino también a espectadores más jóvenes, gracias en parte a la inteligente promoción basada en avances en plataformas de redes sociales como Letterboxd.

Davis también citó una reciente reedición en 4K de “Barry Lyndon” de Stanley Kubrick como ejemplo de cómo el contenido generado por fans puede volverse viral en plataformas como TikTok: “Es como discos de vinilo: ahora hay un prestigio social y cultural por ver películas antiguas y ser el primero en enterarse”.

A medida que los títulos patrimoniales continúan encontrando nuevas audiencias en los multicines, Park Circus considera que su misión es tanto cultural como comercial. “Como empresa, nuestra misión [to grow the audience for the theatrical experience of classic films] es un crecimiento prudente y responsable. Como socio de la exposición, les ayuda a atraer, retener y deleitar a nuevas audiencias. Nuestro crecimiento continuará con los socios existentes, convenciendo a nuevos socios para que prueben los clásicos y expandiéndonos globalmente”, dijo Davis.

El MIFC se celebrará paralelamente al Festival de Cine Lumière en Lyon del 14 al 17 de octubre.