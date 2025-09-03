Park Chan-Wook’s ‘No otra opción’ seleccionada por Corea para los Oscar

El consejo de cine coreano ha seleccionado Park Chan-Wook‘s «No hay otra opción«Como la presentación del país a la mejor función internacional en el 98 Premios de la Academia.

El movimiento posiciona al aclamado cineasta, cuyos créditos incluyen «Oldboy», «The Handmaiden» y «Decision to Leave», que fue preseleccionado en la categoría, para una nueva carrera en Oscar Glory.

La comedia oscura, adaptada de la novela de Donald E. Westlake «The Axe», se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, donde compite por el Golden Lion. Lee Byung-Hun, mejor conocido a nivel mundial de «Squid Game», toma la delantera cuando Yoo Man-Su, un veterano de la industria en papel empujó a extremos desesperados y asesinos después de que 25 años de lealtad se descarten abruptamente.

Los críticos han aclamado «no otra opción» como una de las obras más humanas y mordientes de Park hasta la fecha hasta la fecha. Revisando la película para VariedadLa crítica Jessica Kiang lo describió como una «deliciosa comedia oscura» No otra opción «, la última exhibición en el montaje de evidencia que sugiere que Park Chan-wook puede ser el cineasta más elegante vivo».

La selección continúa CoreaLa estrategia de respaldar la tarifa impulsada por el autor audaz para la temporada de premios. «Parasite’s» Historic 2020 Oscar Sweet estableció el bar para el cine coreano en el escenario mundial, y la última oferta de Park, manejada en América del Norte por neón, podría generar un fuerte zumbido entre los votantes, si la recepción extasiada en la recepción es algo que pasar.

La película abre el Festival Internacional de Cine de Busan y el productor CJ Enm lo lanzará en Corea el 24 de septiembre.

La lista de Oscar International se anunciará el 16 de diciembre y los finales cinco nominados se anunciarán el 22 de enero.