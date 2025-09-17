Park Chan-wook suena alarma en la IA, empuja el avivamiento teatral coreano

Park Chan-Wook Golpeó una nota sincera sobre el estado del cine coreano en una conferencia de prensa para «No hay otra opción«La película de apertura del 30 Festival Internacional de Cine de Busan.

El drama, que se estrenó en Venecia el mes pasado, está adaptado de la novela de 1997 de Donald E. Westlake «The Axe» y reinventa la historia a través de la lente de una familia coreana que lucha.

La película sigue a un hombre que es despedido de su trabajo desde hace mucho tiempo en un fabricante de papel. A medida que sus perspectivas disminuyen, hace todo lo posible para asegurar el empleo y proteger a su familia; un parque narrativo dijo que resonó con él como una alegoría de las luchas de los cineastas de hoy. «El comercio de papel de desaparición no es diferente a lo que enfrentamos en el cine», observó. «Ambas son industrias que muchas una vez pensaron indispensables, pero ambos están luchando por la supervivencia».

También vinculó los temas más oscuros de la película con las ansiedades contemporáneas sobre la tecnología. «El problema de AI se plantea en el acto final de la película, y refleja un miedo que todos compartimos. Incluso si aún no ha transformado nuestra industria, el ritmo de desarrollo es imposible de medir. Nadie sabe lo que podría pasar pronto ”, advirtió Park.

En declaraciones a la prensa local e internacional, Park también expresó inquietud sobre el estado de la industria cinematográfica coreana, que después de sufrir una horrenda primera mitad del año, está un poco mejor desde julio. «En este momento, la industria está pasando por una enorme dificultad», dijo Park. «La exposición teatral enfrenta desafíos aún mayores que el cine en sí. Todos nos preguntamos si los teatros pueden sobrevivir a esta crisis y una vez más se convierten en un lugar que el público realmente ama».

Park enfatizó que «ninguna otra opción» estaba hecha para la pantalla grande. «Esta es una película que exige ser experimentada en un teatro», dijo. «Si el público regresa y redescubre esa alegría, puede ayudar al cine a recuperarse».

El actor principal Lee Byung-Hun se hizo eco del llamado al apoyo teatral. «Incluso encontré cosas nuevas en la película la segunda y tercera vez que la vi», dijo. «Los detalles de las actuaciones y la puesta en escena solo cobran vida en una pantalla grande. Es por eso que la gente debe verlo en los cines».

El coprotagonista, su hijo, Ye-Jin, enfatizó la base emocional de la historia, diciendo que se acercó a su papel «como madre y esposa en situaciones muy ordinarias», y esperaba que el público se conectara con el retrato de resistencia bajo presión. «Puede ser una historia sobre el papel, pero también se trata de cómo las personas se adaptan, soportan y aman», dijo.

El conjunto de conjunto de conjunto incluyó Park Hae-soo, Lee Sung-min y Yum Hye-Ran, quienes elogiaron a Busan como un hogar simbólico para el cine coreano. Sin embargo, fueron las advertencias de Park las que se demoraron, situando «ninguna otra opción» no solo como una adaptación tensa de la novela de Westlake, sino como un reflejo de una industria que lidia con la incertidumbre existencial.