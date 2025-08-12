Park Chan-wook puede seguir escribiendo a pesar de la expulsión de WGA

Park Chan-Wook Se encuentra entre los decanos del cine coreano, famoso por escribir y dirigir «Oldboy», entre otras películas, y producir «Snowpiercer». También tiene una nueva película que se estrenará a finales de este mes en Venecia, «No hay otra opción».

Entonces, cuando se anunció el viernes que Park y su compañero de escritura, Don McKellarhabía sido expulsado Del Guild de escritores de América, naturalmente planteó una pregunta sobre lo que significaría para su carrera.

La respuesta es: casi nada.

«No tiene absolutamente ningún impacto en la empleabilidad», dijo Adam Levin, socio de Mitchell Silberberg y Knupp. «Ni el sindicato ni los productores pueden discriminarlo en función de su estado no sindical».

Park todavía puede escribir, producir y dirigir películas y programas de televisión, ya sea en el extranjero o en las empresas estadounidenses que son firmantes para el WGA El contrato es libre de contratarlo en la capacidad que quieran, o comprar sus películas terminadas. También puede trabajar para empresas no firmantes, a nivel nacional o en el extranjero, sin una exención de la WGA.

Y si hay otra huelga de escritor, puede seguir escribiendo.

Park y McKellar fueron disciplinados por escribir su miniserie de HBO «The Sympatizer» durante la huelga de 2023. La WGA considera dicha conducta «escritura costera» y la castiga para disuadir el futuro de la ruptura y mantener una amenaza de huelga creíble.

Según una fuente familiarizada con la situación, «The Sympatizer» había sido escrito y filmado y estaba en postproducción cuando la huelga de escritores comenzó en mayo de 2023. Park y McKellar trabajaron para completar el programa, creyendo que estaban siguiendo las reglas de huelga, lo que prohíbe realizar «servicios de escritura» para una compañía atacada.

La cuestión de lo que constituye «servicios de escritura» es la fuente de un disputa de múltiples décadascon la WGA y el Directors Guild of America ofreciendo consejos contradictorios. Según la interpretación de DGA, los miembros pueden hacer cosas como cortar el material existente para el tiempo o hacer ajustes menores en el diálogo. La WGA ve esas acciones como «escritos» y las prohíbe.

Según la fuente, Park insiste en que no escribió durante la huelga. Un comité de juicio de la WGA recomendó una censura, pero la junta aumentó la disciplina a la expulsión, dijo la fuente.

La WGA no respondió a una solicitud de comentarios.

Park solo se unió a la WGA para trabajar en «el simpatizante», ya que su trabajo anterior no se rige por el contrato. Optó por no apelar la decisión de la junta.

La expulsión es la forma de castigo más severa que el gremio puede medir. Pero la Ley de Taft-Hartley de 1947 prohibido La «tienda cerrada», lo que significa que el sindicato no puede limitar las oportunidades de trabajo únicamente a sus propios miembros.

La WGA puede exigir que los no miembros que trabajan bajo su contrato paguen una tarifa para compensar el costo de la representación sindical. Entonces, si Park o McKellar quisieran escribir otro drama de cable de prestigio, podrían hacerlo, pero tendrían que pagar la tasa de «núcleo financiero» al sindicato. La tasa es actualmente 4.21% menor que las cuotas WGA estándar.

Los empleadores firmantes también tendrían que cumplir con los términos mínimos del contrato WGA, y tendrían que pagar las contribuciones de pensiones y salud en su nombre. Park y McKellar también serían elegibles para beneficios en los mismos términos que los miembros, y también tendrían derecho a la representación sindical en disputas con el empleador.

Los efectos de la expulsión son limitados. Park no puede votar en las elecciones de la WGA, servir en oficinas de la WGA, asistir a eventos de la WGA o ser elegible para los premios WGA.

El efecto más significativo puede ser el estigma público. La WGA mantiene un sitio web Listado a ex miembros que han elegido tomar el estatus de «Fi-Core» o que han sido expulsados. Para un escritor de carrera temprano, eso podría obstaculizar las oportunidades de trabajo, incluso si, legalmente, no debería.

Pero Park estará en buena compañía en la lista, junto con otros grandes nombres que han optado voluntariamente por la membresía de WGA. Esos nombres incluyen a George Clooney, Sylvester Stallone y George Lucas.