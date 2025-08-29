Park Chan-Wook habla ‘No otra opción’ en la conferencia de prensa de Venecia

Park Chan-WookLa última película «No hay otra opción«Sigue a un hombre de mediana edad (estrella de» Juego de calamar «Lee Byung-Hun) que hace todo lo posible para obtener empleo después de ser despedido inesperadamente de la compañía en papel en la que trabajó durante 25 años. Ese es casi el mismo tiempo que Park pasó trayendo la historia, adaptada de la misteriosa novela misteriosa de Donald E. Westlake de 1997» The Ax «, hasta la gran pantalla.

«Todos albergamos ese profundo miedo al empleo y la seguridad», dijo Park a través de un traductor en el funcionario Festival de Cine de Venecia conferencia de prensa. «Pude trabajar en esta película durante 20 años porque no importa a quién le dije durante las dos décadas, siempre se relacionaban y decían:» Es una historia tan oportuna «. Eso me dio la confianza para saber que es una película que eventualmente se hará «.

Park, una leyenda del cine coreano conocida por escribir y dirigir «Oldboy», «Thirst» y «The Handmaiden», además de producir «Snowpiercer», apareció por última vez en competencia en Venecia con «Sympathy for Lady Vengeance» de 2005. Entonces, ¿qué tardó tanto en que Park regresara al Lido?

«Hay una respuesta muy corta, una palabra de hecho», bromeó Park. «Eso es dinero».

Agregó: «Como siempre tiende al destino de una película, no es que no hubiéramos cualquier presupuesto, pero quería asegurarme [it was] Un presupuesto que sentí era suficiente. Tomó 20 años crear esta película, y después de todo ese tiempo, pude crear este increíble elenco «.

El conjunto extenso, la mayoría de los cuales asistieron a la conferencia de prensa del viernes, incluye a su hijo Ye-Jin («Crash Landing on You») Lee Sung-min («Guyos guapos»), Yeom Hye-Ran («The Glory»), Cha Seung-Won («Believer 2»), Yoo Yeon-Seok («Hospital Playlist) y Park Hee-Seon (The Policeman»). Lee, quien dirige el elenco, lo calificó como un «sueño» para trabajar con Park Chan-Wook y describió «ninguna otra opción» como una de las «más películas comerciales» del director.

«Cualquier actor coreano estaría feliz de aprovechar la oportunidad sin pensarlo dos veces», dijo. «No importa qué tipo de película, siempre hubiera dicho ‘sí'».

Dado que «No Other Choice» sigue al protagonista en una encrucijada profesional, se le preguntó a Park qué haría en cuanto a carrera si algo le sucede a la industria del cine.

«No creo que el formato del arte como película se vaya a encogerse», dijo. «Tal vez la cultura de ir a los cines para ver una película podría llegar a fin. Pero supongo que si llega el momento en que no puedo obtener el presupuesto que me gustaría, voy a continuar y crear películas en mi teléfono inteligente. Ya he hecho eso «.

Aunque el tema no surgió durante la conferencia de prensa del viernes por la tarde, el director recientemente llegó a los titulares porque él y su socio de escritura Don McKellar fueron expulsados ​​del Guild de Escritores de América por violar las reglas de la Unión que prohibieron trabajar durante la huelga de 2023 de la Unión. Park ha negado las afirmaciones de que escribió para «The Sympathizer», una serie de HBO basada en la novela de 2015 de Viet Thanh Nguyen, mientras que la industria era piquetes.

«Nunca he violado ninguna regla», dijo Park en un comunicado. «Consideré seriamente un atractivo, pero finalmente decidí no apelar porque quería concentrarme en ‘ninguna otra opción’, que estaba en la postproducción en Corea en ese momento, y no podía permitirme pasar tanto tiempo como la audiencia en una apelación».

En columna de invitado para VariedadMcKellar llamó a su sentencia «intencionalmente antidemocrática, deliberadamente cruel y exagerada» y la describió como una «táctica de susto para intimidar a su membresía, particularmente las» guiones «(showrunner-director-escritores)».