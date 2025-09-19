Park Chan-wook en crisis de cine coreano, expulsión de la WGA, ninguna otra opción

Park Chan-Wook está presenciando una crisis en el cine coreano de primera mano.

El cine coreano se enfrenta a su recesión más empinada en dos décadas, con admisiones a nivel nacional que se sumerge a solo 40.7 millones en la primera mitad de 2025, de 62.9 millones del año antes y en camino de caer por debajo de la marca simbólica anual de 100 millones por primera vez desde 2004, excluyendo los años pandémicos. Una escasez de éxitos de taquilla nacionales, la creciente competencia de las plataformas de transmisión y el ajuste del cinturón de consumo son los impulsores de la caída, lo que amenaza con volar a uno de los mercados teatrales más dinámicos de Asia. Actualmente, la industria está enfrentando una amenaza existencial para su cultura teatral que alguna vez fue a favor.

«Creo que no es tanto la crisis del cine. Es una crisis de los cines», dice Park Variedad al Festival Internacional de Cine de Busandonde su último thriller «No hay otra opción«Fue la película de apertura.» Pero también creo que, a su vez, la crisis de los cines es en realidad, de hecho, la crisis del cine «.

Él agrega: «La audiencia se está uniendo todo frente a una gran pantalla donde la tecnología está estandarizada, está casi encerrado en esta habitación oscura y oscura. No se puede ir, no puede detenerla, y está completamente separado de cualquier tipo de tentaciones o elementos internos o externos. No puedo imaginar el cine otra cosa que esa experiencia».

Pero Park expresa la esperanza de que «no hay otra opción», con estrellas de la lista A Lee Byung-hun y su hijo Ye-jin, «podría desempeñar incluso un pequeño papel en traer de vuelta a la audiencia que ha dejado los teatros para regresar a casa».

La exploración de la película de la desesperación y la automatización de la clase media no podría ser más oportuna. Lee interpreta a Man-Su, un especialista de fabricación de papel despedido que recurre al asesinato en serie para eliminar a sus competidores para una sola apertura de trabajo, solo para descubrir que existe el puesto para supervisar las pruebas de IA.

«Esta es una historia sobre los deseos de la clase media de hoy», explica Park. «A pesar de qué tipo de dificultad se puede encontrar, es extremadamente difícil, ellos Nieve aceptar la caída del estado de vida actual que ha mantenido hasta ahora ”.

El director atrae a paralelos incómodos entre la difícil situación de su protagonista y las preocupaciones laborales más amplias. «Después de eliminar a todos sus competidores humanos, la posición que gana como resultado de eso, ¿cuánto tiempo durará esa posición? ¿Fue todo por vano?» Park dice, señalando que en la escena final de la película, el sistema de luces automatizado de la IA empuja a Man-Su fuera de la fábrica. «¿Es la lucha de Man-Su en vano? ¿Es todo sin sentido?»

Park también aborda su reciente expulsión del Writers Guild of America, junto con el coguionista Don McKellar, por presuntamente escribir durante la huelga de 2023 mientras trabaja en «The Sympatizer» de HBO.

«No pensamos ni consideramos que estábamos escribiendo durante la huelga», dice Park. «No solo soy el escritor, sino que también soy el director y el productor, y hay ciertas cosas que hay que hacer, ya sabes, compartir ideas que no son actos reales de escritura. Así que creo que es lamentable que se interpretara de manera diferente».

A pesar de la controversia, Park enfatiza su apoyo a la misión de la Unión. «Sin embargo, eso no quiere decir que no estemos de acuerdo con la misión o el propósito de WGA huelga. Entendemos completamente y también estamos totalmente de acuerdo y apoyamos sus acciones, y eso está quieto hoy ”.

Mirando hacia atrás en los 30 años de historia de Biff, Park reflexiona sobre el papel transformador del festival en la expansión de horizontes para el público coreano.

«Durante mucho tiempo, [for] Los espectadores coreanos, cuando piensan en una película, generalmente se centró en películas coreanas o películas estadounidenses, y en particular, películas de Hollywood a gran escala «, dice.» Cuando el Festival Internacional de Busan se estableció hace 30 años, creo que trajo conciencia al hecho de que siempre supimos que existían películas asiáticas que existían, pero no nos damos cuenta realmente «.

El director señala que el festival ayudó al público «a darse cuenta de cómo lejos estábamos de poder entender realmente qué personas que están racial y geográficamente muy cerca de nosotros, lo que están pensando y cómo experimentar eso a través del cine puede ser impactante».

«No otra elección» presenta un conjunto estelar que incluye Park Hee-Soon, Lee Sung-Min, Yeom Hye-Ran y Cha Seung-Won junto con los líderes Lee y su hijo. La película compitió anteriormente en el Festival de Cine de Venecia y es producida por Moho Film y KG Productions.