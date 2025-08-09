Park Chan-Wook, Don McKellar expulsado por WGA por las reglas de huelga de ruptura

El Escritores Guild of America anunció el viernes que ha expulsado a dos miembros, Park Chan-Wook y Don McKellarpor escribir sobre su miniserie de HBO «El simpatizante«Durante la huelga de 2023.

Park y McKellar co-crearon la serie de siete episodios, protagonizada por Hoa Xuande y Robert Downey, Jr. y se basó en la novela de 2015 del mismo nombre del escritor Viet Thanh Nguyen. Él transmitido en 2024. Según el Gremio, Park y McKellar no apelaron sus expulsiones.

El WGA También anunció que Anthony Cipriano ha sido suspendido hasta el 1 de mayo de 2026, por escribir en «The Last Breath», que anteriormente se conocía como «Proyecto de thriller inquietante de la historia sin título: el proyecto de thriller». Cipriano también recibió una censura pública y una prohibición de vida de servir como capitán de huelga.

Park, de 61 años, es un escritor, director y productor de Corea del Sur mejor conocido por películas como «Oldboy» (2003) y «The Handmaiden» (2016). Su próxima película, una producción coreana titulada «No otra elección», se estrenará en el Festival de Cine de Venecia a finales de este mes. McKellar es un actor y cineasta canadiense que escribió, dirigió y protagonizó «Last Night» (1998).

La WGA anunció anteriormente que había disciplinado a siete escritores por varias presuntas violaciones durante la huelga de 2023. Cuatro de esos escritores fueron identificados públicamente cuando decidieron apelar, pero los otros tres no habían permanecido no identificados hasta el viernes.

En una nota de la membresía, los líderes de la WGA dijeron que la junta había «decidido que las disciplinas deberían hacerse públicas».

La membresía de la WGA limitado Las expulsiones de Roma Roth y Edward Drake en mayo. Los miembros también redujeron aprobaron la suspensión de la escritora Julie Bush. Pero la membresía revocó una censura pública del escritor Tim Doyle, quien fue acusado de participar en la conducta impropia del gremio cuando hizo una broma que tenía un mal gusto en un grupo privado de Facebook.

La WGA no explicó las violaciones de la huelga cometidas por Park, McKellar y Cipriano. En el memorando, el Gremio agradeció a los voluntarios que habían servido en el comité de cumplimiento de las reglas de la huelga.

«Investigaron docenas de acusaciones de violaciones y determinaron si había pruebas suficientes para enviar casos a la Junta para obtener medidas adicionales», declaró el liderazgo.

La junta y los funcionarios también agradecieron a los miembros de los diversos comités de juicio, quienes escucharon testimonio y entregaron recomendaciones sobre disciplina a la junta.

«Todos estos miembros ofrecieron su tiempo como voluntario para la delicada pero necesaria tarea de responsabilizar a los escritores para cumplir con sus obligaciones con sus compañeros bajo las reglas de huelga, las reglas de trabajo y la constitución de WGAW», dijo la WGA.