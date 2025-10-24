Park Bom sufre trastornos emocionales y la agencia pide al público que deje de compartir sus controvertidas publicaciones

VIVA – Cantante parque bom se ha convertido nuevamente en un tema candente de discusión después de que una serie de publicaciones en las redes sociales despertaron la preocupación del público. En respuesta a esto, su agencia, D-Nation Entertainment, finalmente publicó una declaración oficial explicando la condición actual del artista y al mismo tiempo pidiendo al público que deje de difundir las publicaciones personales de Park Bom.

Lea también: Park Bom revela acusaciones de explotación y confiesa haber sido objeto de burlas por parte de YG Entertainment sobre la cirugía plástica



En un comunicado publicado el 24 de octubre, hora de Corea del Sur (KST) a través de su cuenta oficial de redes sociales, D-Nation dijo que Park Bom se encuentra actualmente en una condición emocional inestable y necesita tiempo para descansar. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Park Bom 2NE1 Foto : Instagram/newharoobompark

Lea también: La agencia de Park Bom habla sobre la demanda contra Yang Hyun Suk



«Actualmente, el estado emocional de Park Bom es muy inestable y la comunicación con ella no va bien, por lo que necesita reposo y tratamiento para su recuperación», escribió D-Nation en el comunicado citado por coreaboo el sábado 25 de octubre de 2025.

La agencia también destacó el impacto de la difusión de las cargas de Park Bom en varias plataformas de redes sociales que habían causado malentendidos. Enfatizaron que la carga había sido malinterpretada y tenía el potencial de dañar a muchas partes, incluida la familia y amigos cercanos del artista.

Lea también: Park Bom de 2NE1 demanda a Yang Hyun Suk por una cantidad fantástica e irrazonable



«Cuando sus publicaciones se difundieron en varias redes sociales, muchos las interpretaron erróneamente o provocaron malentendidos innecesarios. Esto no sólo perjudicó a Park Bom, sino también a su familia y a sus seres más cercanos», continúa el comunicado.

D-Nation también pidió firmemente a los fans y a los medios que dejaran de compartir o informar las subidas de Park Bom.

«Pedimos que no haya más distribución indiscriminada de publicaciones. También pedimos a los medios que no hagan informes adicionales sobre estas publicaciones».

La agencia agregó que harán todo lo posible para ayudar a Park Bom a recuperarse lo más rápido posible para que pueda regresar a sus actividades en mejores condiciones.

«Haremos todo lo posible para que Park Bom se recupere rápidamente y pueda saludar a todos con buena salud».

Esta declaración se produjo después de que Park Bom hiciera previamente una publicación que ahora ha sido eliminada, que contenía serias acusaciones contra su antigua agencia, YG Entertainment, sobre explotación y trato injusto. De hecho, Yang Hyun Suk, fundador de YG, supuestamente también respondió expresando su preocupación por la condición de Park Bom.